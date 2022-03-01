/682585/محافظ-أسوان-يشهد-تسليم-12-منول-لمتضررى-السيول

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتسليم 12 منزل بجزيرة عواض والتى تعرضت للسيول وتداعيتها في نوفمبر الماضى عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الترميم والإحلال والتجديد الجزئى والكلى لها وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة إستكمال تعويض كافة الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها. لافتاً إلى إستمرار جهود الملحمة الإنسانية التى يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل الإنتهاء من كافة أعمال إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة بالقرى والمناطق التى تعرضت لتداعيات السيول فى نوفمبر الماضى، مؤكداً أنه تم تسليم 480 منزل حتى الآن من إجمالى 1135 منزل جارى العمل على إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم.

متضرري السيول بأسوان

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التكاسى والترميم ورفع الكفاءة لمرسى جزير عواض من أجل تيسير وتسهيل حركة إنتقال الأهالى والمواطنين من وإلى الجزيرة، بجانب إضفاء المظهر الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية. مشيرة إلى أن ذلك تواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق مع جمعية رسالة " نور على نور " لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لـ 251 أسرة بجزر هيسا وتنقار وعواض، بالإضافة إلى الباتنيون والخزان شرق من خلال توزيع البطاطين والمراتب وكراتين المواد الغذائية . جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى وتحت مظلة مبادرة “الناس لبعضهم” التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020.

مهرجان أفلام المرأة فى أسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الختامى لإسدال الستار على الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة وذلك وسط مشاركة لكوكبة لامعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الكتاب والنقاد والإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن السينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالنجاح الذى حققه هذا المهرجان الكبير فى دورته الحالية من خلال تنفيذ الأنشطة المتنوعة وورش العمل المختلفة، مؤكداً على دور مهرجان أفلام المرأة الحيوى فى إثراء المنتج الفنى والثقافى داخل أسوان، وخاصة فى ظل مشاركة الكثير من نجوم وأعلام السينما المصرية والعالمية، فضلاً عن النقاد والكتاب والإعلاميين مما ساهم فى إستمرار تألق عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، عروس المشاتى، وإنطلاقها نحو العالمية بإحتضانها وإستضافتها لفعاليات هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الدولية الأخرى.