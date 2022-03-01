/682583/النحس-يلازم-الإسماعيلي-ويواصل-نزيف-النقاط--بالتعادل-مع-مصر-المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الإسماعيلي يتقدم بهدفين على المقاصة

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.

المقاصة ترد بقوة على الإسماعيلي

عاد مصر المقاصة بهدف تقليص الفارق في المباراة في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، عن طريق محمود فهمي، من خلال كرة عرضية من أتولا جوزيف من جهة اليسار حاول باهر المحمدي إبعادها ولكن الكرة وصلت إلى محمود فهمي على حدود منطقة الــ 6 ياردات فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد كرة قوية سكنت المرمى.

سجل المقاصة هدف التعادل في المباراة في الدقيقة 55 عن طريق، رشيد أحمد، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى كريم حلاوة يمين منطقة الجزاء فمرر كرة أرضية قابلها رشيد أحمد بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

أهدر عصام ثروت ركلة جزاء للإسماعيلي، في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، بعد عودة حكم المباارة لتقنية الفار واحتسابها، ليهدرها الصباحي بتسديدة ضعيفه يتصدى لها حارس المقاصة.

موقف الفريقين في الدوري

وجاء عبد الرحمن مجدي بإهدار ركلة الجزاء الثانية للإسماعيلي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال تسديده ناجحة ولكن العارضة تمنعه من التسجيل.

بهذا التعادل يتزيل الإسماعيلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، من أصل 11 مباراة، فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.