/682582/وزير-قطاع-الاعمال-مصر-سادس-أكبر-منتج- لسماد-الأمونيا-يوريا-وخامس-أكبر-مصدر-له

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، ان الملتقى الدولى للاسمدة يعقد للمرة الثانية على التوالى ومشارك به عدد كبير من الدول العربية والتى تمثل 30 % من الدول المنتجة للاسمدة على مستوى العالم،ومصر تعد سادس أكبر منتج لسماد الأمونيا يوريا وخامس أكبر مصدر، وتقوم بتصدير نصف الطاقة الإنتاجية والتي تقدر بـ 8 ملايين طن سنويا.

دوت الخليج

كما اضاف وزير قطاع الاعمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صالة التحرير" على صدى البلد،انه على مدار 35 عام لم تشهد الصناعة طفرة ومتغيرات مثل الخمسة اعوام الماضية ، وبالتالى كان من الاهمية حضورى هذا المؤتمر للاستفادة من المناقشات والافكار التى تطرح من الخبراء والمتحدثين خلال جلسات الملتقى، وهناك جلسة نقاشية غدا وفيها خبراء من العالم وسوف احضرها لمعرفة اخر المستجدات بصناعة الاسمدة.

التغيرات الهيكلية في صناعة الأسمدة تجعلنا نراجع الموقف والتعامل مع التغير المناخي

كما اضاف توفيق ، ان التغيرات الهيكلية في صناعة الأسمدة تجعلنا نراجع الموقف والتعامل مع التغير المناخي وضرورة التحول لـ صناعة خضراء، لذا كان من الاهمية العمل على وبالتالي عملنا على تكملة الصناعه بالطاقة الجديدة والمتجددة،حيث من الصعب تصدير ما نصدره الان بعد 3 سنوات ، اذا لم نجارى التطور والتغيرات التى طرات على الصناعة.

كما اوضح توفيق ، اننا شاهدنا طفرة لم نشهدها منذ 2008 وهوجيد لنا ولكن التذبذب على المدي القصير فى الاسعار لليوريا وسلسلة الامدادات ليس فى صالح السوق والان نحن فى بداية الازمة والامر لم يتطور عن المنطقة التى وصلنا لها وسيحدث تسوية بين روسيا واوكرانيا.