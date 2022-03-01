/682580/رفع-2000-متر-تعديات-على-أملاك-الدولة-بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة. واسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الرزيقات قبلي وتم استرداد الأراضي المتعدى عليها باجمالي مساحة ٢١٠٠م٢.

وأكد عاشور على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وكافة جهات الولاية والادارات والجهات المعنية لازالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة. فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود نحو استرداد اراضي الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية. وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بعدم التهاون في إزالة التعديات على اراضي وأصول الدولة المتعدي عليها واستردادها بقوة القانون .

غداً افتتاح مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر

تستضيف محافظة الاقصر، غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الثانية الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان ، بحضور 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وممثلو المنظمات الدولية ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية. ويحمل المؤتمر شعار « الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ».

ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ان مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان الثانى للتنمية المستدامة تستضيفه مدينة الاقصر في الفترة من يوم 2 وحتى 5 مارس المقبل وسوف يستضيف 7 من أكبر خبراء العالم في مجالات التنمية وهو استكمالا للدورة الأولى الناجحة للمؤتمر التى عقدت في عام 2020.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان الثانى للتنمية المستدامة سوف يناقش 5 محاور اساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئ العالمى والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعى والابتكار الاجتماعى فى مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفي أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتطرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز.