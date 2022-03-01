«قبر وموت».. تعرف على فكرة واسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

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تداول رواد السوشيال ميديا اسم برنامج الفنان رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022 ضمن برامج رمضان 2022، حيث أنه يحمل اسم «رامز خارج نطاق الخدمة».

دوت الخليج يرصد فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022.

فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2022

وتدور الفكرة الجديدة للبرنامج في رمضان 2022 حول تخدير الضيف من خلال مشروب ليفيق ويجد نفسه في حجرة مظلمة يظهر بها شخصان يمثلان أنهما ملكين يطرحوا عليه الأسئلة ليعتقد نفسه في الحياة الأخرى.

اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022

كتب أحد رواد السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "‏رامز جلال عامل برنامج اسمه رامز خارج نطاق الخدمه.. رامز هيتفق مع مذيع مشهور هيقدم للضيف مشروب فيه ماده مخدره، مجرد مايشرب هينام علطول".

وأضاف ساردًا فكرة برنامج رامز جلال 2022: "بس لما يفوق هيلاقي نفسه فأوضه ضلمه، وبعد شوية هيظهر اتنين يسألوا الضيف نفس اسئلة الملكين فالقبر، فهيعتقد انه مات ويسمع فوق ناس بيعيطوا ويصوتوا عليه".

مفاجأة برنامج رامز جلال 2022

وكان رامز جلال كشف عن مفاجأة تتعلَّق ببرنامجه الجديد في رمضان 2022، وأوضح جلال، خلال لقائه في برنامج «تريندغ» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، أن فكرة برنامجه هذه المرة من ابتكار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأكد جلال على أنه لم يتوقع أن تكون الفكرة بهذا الجمال والضخامة، معرباً عن شكره لتركي لدعمه ومساندته.

وأضاف أن الموسم المقبل من برنامجه المعتاد في رمضان سيكون تحت إشراف تركي آل الشيخ أيضاً، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشف عن رغبته الشديدة في أن يكون المطرب السعودي محمد عبده أحد ضيوف البرنامج، متابعاً: «يا فنان العرب، أعمل إيه؟! مش عارف، أنا بلعب على أرضك، يعني مش هعرف أضحك عليك».

برنامج رامز جلال رمضان 2021

جدير بالذكر، أن رامز جلال قدم خلال رمضان الماضي برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب والفنان محمود عبد الرحيم وحارس مرمى الزمالك جنش ولاعب الكرة قفشة ومحمد مروان ومروان محسن وغيرهم.

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

هذا وقد حقق رامز جلال نجاحًا كبيرًا بأخر أعماله السينمائية الذي عرض في السينمات خلال العام الماضي وحمل أسم "أحمد نوتردام" وشاركه في البطولة كل من النجمة غادة عادل والنجم خالد الصاوي والفنان بيومي فؤاد والفنان حمدي المرغني والفنانة انتصار وعدد كبير من الفنانين.