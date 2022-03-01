/682573/منتخب-مصر-للرماية-يحصد-المركز-الثاني-بكأس-العالم

شهدت منافسات اليوم الثاني ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، فى مسابقة التارجت سبرنت المختلط ناشئين وناشئات فوز المنتخب المصري علي كمال وميرا أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل علي المركز الأول والمركز الثالث بريطانيا، وفي مسابقة التارجت سبرنت فرق مختلط كبار حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية المانيا وجاء في المركز الثاني والثالث سلطنة عمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي مسابقة نهائي سيدات مسدس هواء 10 م جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية أننا كوراكاكي من المانيا وجاء فى المركز الثانى والميدالية الفضية إيشا سينج الهند، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية انطوانيتا كوكستاكي نوفا من بلغاريا.

المركز الأول برجال مسدس هواء 10 م

وفي مسابقة نهائي رجال مسدس هواء 10 م حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية شوداري ساوراب من الهند، وجاء في المركز الثانى مايكل شيفالد المانيا، وفي المركز الثالث ارتوم شيرنو اوسوف.

تقام البطولة خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى ورعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وشركة الصياد وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.

اليوم الأول ببطولة كأس العالم للرماية

شهدت منافسات اليوم الأول فى منافسات 10 متر تارجت اسبرنت، و 10 متر بندقية ضغط هواء رجال وسيدات ومسدس هواء رجال وسيدات ناشئين وناشئات منافسة قوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

نتائج منافسات التارجت اسبرنت:

احتكرت مصر الثلاث مراكز الاولى عن طريق كريم عبد الناصر اول والميدالية الذهبية و طارق ثروت ثانى والميدالية الفضية و احمد فهيم ثالث والميدالية البرونزية بعد المنافسة الشرسة مع ألمانيا وبريطانيا وسلطنة عمان.

مسابقة 10 متر سيدات فوز ميلر من فرنسا بذهبية البطولة ، وجاءت الاعبة جلاستينا من روسيا فى المركز الثانى والميدالية الفضية ، وحصلت على المركز الثالث اوزيس من امريكا