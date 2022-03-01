/682555/إستشاري-ألماني-يصدم-الأهلي-بموعد-عودة-بدر-بانون-للتدريبات

يستمر غياب بدر بانون مدافع النادي الأهلي عن صفوف الفريق، بسبب تضاعف إصابته بفيروس كورونا، في وقت سابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يغيب بدر بانون عن صفوف النادي الأهلي منذ أكثر من شهرين قبل بداية بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي استبعد فيها عن صفوف أسود الأطلس بسبب الإصابة.

موعد عودة بدر بانون للتدريبات

حاول النادي الأهلي في الفترة السابقة الإطمئنان على بدر بانون، وعرض حالته الصحية على أكثر من طبيب متخصص حول العالم، ولكن في الأخير تأتي الصدمة.

وطلب الطبيب الألماني الذي عرض عليه الفحوصات الطبية، عدم عودة بدر بانون للتدريبات خلال الفترة الحالية، على أن يجري فحوصات وآشعة رنين مع نهاية الشهر الجاري، سيتم عرضها على الأطباء لمعرفة موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق أو الحصول على راحة مرة أخرى.

غاب بدر بانون عن صفوف النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، والتي حصد فيها المارد الأحمر برونزية العالم للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

صن داونز أمام الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.