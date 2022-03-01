/682574/محلية-النواب-تواصل-زياراتها-الميدانية-بأسيوط-والمحافظ-تنفيذ-153-مشروع-صرف-صحى-بتكلفة-15-مليار-جنيه-والسجيني-يطالب-بفتح-ملف-المجازر-لحماية-المال-العام

دوت الخليج استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لبعض محافظات الصعيد، وتشمل أسيوط وبنى سويف والمنيا، وذلك بحضور قيادات المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب بأسيوط من بينهم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سناء السعيد، والنائب حمادة الزهيرى.

محافظ أسيوط يستقبل وفد محلية النواب لتفقد المشروعات التنموية

ويشمل برنامج زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة أسيوط، عرض فيلم عن المشروعات القومية بالمحافظة وتفقد مركز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقد محطة مياه الشرب المرشح التشيكي، وتفقد كورنيش النيل أمام المحطة التشيكي، وتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ساحل سليم، وتفقد إنشاء مجمع الخدمات بقرية الشامية، وتفقد إنشاء المجمع الزراعي بقرية الشامية وإنشاء كوبري الجمالية بقرية العقادرة، وتفقد محطة مياه صرف صحي الحبايشة بمركر ساحل سليم، وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر، ومشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي على السكة الحديدية، وتفقد مصنع السماد العضوي بمنقباد، وتفقد وحدات الإسكان بمدينة ناصر الجديدة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

محلية النواب تتفقد معرض المنتجات اليدوية والتراثية بأسيوط

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض المنتجات اليدوية والتراثية بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم للمحافظة.

واستمع وفد اللجنة لمجموعات العارضين للتعرف علي منتجاتهم وطرق تمويلهم وكيفية العمل علي تسويق منتجاتهم من خلال المعارض، وشارك في المعرض مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وبعض الأفراد ممن تم تمويلهم من صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي رأسها جمعية الأسر المنتجة بأسيوط ومؤسسة مصر الخير ومركز تأهيل الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز الشامل للبنين لتأهيل الأطراف الصناعية وبيت التلي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وجمعية الشابات المسلمات وعديد من الجمعيات التنموية المحلية وجمعية النور والأمل وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الفتاة العصرية وجمعية جامعة أسيوط النسائية.

وشملت المعروضات بعض المنتجات الجلدية والمشغولات النحاسية والمعدنية وبعض الحرف اليدوية والتراثية وبعض الأطراف الصناعية والكرسي المتحركة والمخبوزات ومنتجات خان الخليلي والمفروشات ومنتجات الجريد والاكسسوارات ومنتجات الكورشة والملابس والسجاد اليدوي والتطريز و ورق البردي والأحذية الطيبة.

وقال بعض العارضين إن هناك دعم لهم من الدولة، وداخل محافظة أسيوط وجدوا دعما من المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الجهات المعنية لعرض منتجاتهم والاهتمام بها، وإحياء المنتجات الحرفية والتراثية اليدوية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبوا بإيجاد معارض دورية لعرض منتجاتهم .

وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على عرض منتجاتهم، كما أشادوا بالإصرار والعزيمة والإرادة لدى ذوى الإعاقة.

واستمع الوفد لإحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة تسمى "شيماء"، وهى كفيفة ولكنها لديها موهبة فى تصنيع مشغولات وبعض المنتجات، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "أحييكى جدا وأثمن على جهدك وإرادتك، فلم تمنعها الإعاقة من العمل والتحدى، وهذه رسالة لبعض الشباب الذي لا يعمل ويجلس على المقاهي".

محافظ أسيوط يستعرض للنواب المشروعات التنموية بالمحافظة

واستعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة أسيوط وإنجازات المحافظة، وذلك خلال لقاء مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة فى المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة.

وقال المحافظ، إنه عندما تولى منصبه كان هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، متابعا: "الحمد لله بفضل مبادرة حياة كريمة العظيمة والجهود المبذولة على الأرض لا يوجد حاليا أى مشروع متعثر فى أسيوط سواء محطات معالجة أو غيرها".

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقال إن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات كبيرة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط: "يتم تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بتكلفة 15 مليار جنيه، منهم 9 محطات معالجة، ويتم التنفيذ فى ضوء مبادرة حياة كريمة، ومركزى أسيوط والقوصية سيدخلان في مبادرة حياة كريمة قريباً، وستصل نسبة الصرف الصحي أكثر من 90% الفترة المقبلة".

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكافة القطاعات وذلك بهدف تطوير شامل بعدد 149 قرية فى 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادى ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إنشاء أكثر من 450 مدرسة تضم 7500 فصل خلال آخر 7 سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخلاف 18 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه يتم توفير الأراضي لبناء المدارس عليها.

وتابع المحافظ: يتم تنفيذ أكثر من143 مشروع مياه، كما يتم تنفيذ 3 محاور منها محور منفلوط بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وسيتم إدراج ثلاثة كبارى فى الخطة القادمة، فى منفلوط وديروط وصدفة، وفى الإسكان يتم إنشاء مدينة جديدة اسمها مدينة ناصر، ستكون من مدن الجيل الرابع، على مساحة 606 فدان، وأسيوط فى الحقيقة أخذت حقها في الإسكان.

وأوضح محافظ أسيوط أنه فى قطاع الطرق والمحاور والكباري يتم إنشاء محور ديروط التنموي العلوي على النيل بمركز ديروط حيث يمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.7مليار جنيه، بالاضافة إلى إنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه حيث يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لإسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية والذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد نظراً لكونه يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلاً من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر.

وأشار المحافظ إلى مشروع محور الهضبة الغربية الذي يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر ويتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق "أسيوط/الغنايم" وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية ويختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، نظراً لإنشاء الطريق مزودجاً بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر ونفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، لافتاً إلى البدء في إنشاء محور منفلوط العلوي على النيل بتكلفة إجمالية تتعدى 2 مليار جنيه، فضلاً عن البدء في إنشاء محور كوبرى "أبوتيج - ساحل سليم" على النيل بتكلفة 275 مليون جنيه والذي يخدم خطط التنمية ويقدم تيسيرات لحركة المواطنين في النقل والانتقال بطول 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى "القاهرة/ أسوان" بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مشروع إنشاء مجمع الصناعات يضم 272 عنبر ومبنى على أكثر من 70 فدان، مما سيؤدى إلى طفرة صناعية كبيرة فى المحافظة.

محلية النواب تتفقد وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مشكلات المحافظة.

وشاهد الوفد البرلماني عمليات المتابعة من خلال الشاشة المربوطة بشبكة الانترنت والقمر الصناعي ووحدة التتبع، ودخل السجيني في مناقشة مع مسئولى الوحدة بعدما شاهد تجربة عملية لنظام التتبع للتعديلات علي الأراضي الزراعية والبناء العشوائي والبناء بدون ترخيص.

وشرحت المهندسة فاطمة عبد الحليم، المشرفة على وحدة المتغيرات المكانية، للوفد البرلماني طبيعة العمل داخل الوحدة، وأكدت أنه يتم تتبع أى مخالفات وتعديات تحدث وعلى الفور يتم التحرك لإزالتها.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك ثغرة تؤدي إلى عدم إحكام المنظومة، التى تستهدف منع التعدي علي الأرض الزراعية والتصدى الحازم لها.

وطالب السجيني بضرورة التصدي بحزم للتعدي علي الأرض الزراعية، وقال إن التعدي على الأرض الزراعية جريمة ولم تعد فقط مسألة أمن قومي بل أصبحت مسألة حياة أو موت.

وأكد السجيني علي ضرورة تفعيل المنظومة من خلال ربط جميع الأطراف والمسؤولين ببعضهم البعض سواء غرف عمليات أو الطوارئ و المحليات والزراعة، بحيث يكون هناك تقرير يومي يقدم لمحافظ الإقليم .

وأضاف السجيني: لابد من مكافأة المجتهد وإحالة ومعاقبة المقصر وإحالته للنيابة، مشيرا إلى أن تلك المنظومة من المفترض أن يتم العمل بها من شهر مايو الماضي إلا أن هناك ثغرة في بعض المحافظات، مؤكدا أن البرلمان فتح هذا الملف علي الرغم من علم الجميع أنه ملف يثير الناس ولكن المصلحة العامة تقتضي التصدي لتلك الظاهرة وتفعيل عمل المنظومة بكل جدية وكفاءة وإحكام.

وأضاف أن الدولة صرفت مبالغ طائلة علي تفعيل تلك المنظومة ولابد من تفعيلها وإلا سنكون كمن يحرث في البحر.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تفعيل وإنجاح منظومة التغيرات المكانية، وأن يكون الأساس هو الإزالة من المهد، متابعا: "نتابع هذا الملف في البرلمان ويعد من أولويات اللجنة، وقلنا أن المحافظين ومسئولى الوحدات المحلية يتحملون المسئولية فى التصدى للتعديات والمخالفات، وفوجئت أن المنظومة غير مكتملة، وفكرتى كدولة للمتغيرات المكانية أنها ترصد التعديات من بداية التشوين والأعمدة والأساسات، والدولة صرفت مبالغ كبيرة، ولابد من تذليل أى عقبات، وستعقد اجتماعات فى مجلس النواب لمتابعة الأمر".

ووجه السجينى، الشكر المهندسة فاطمة عبد الحليم، مسئولة وحدة التغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، قائلا: "أحيي الوحدة على جهدها، والأمر محتاج مننا اجتماعات فى البرلمان، وهناك ثغرة في المتغيرات المكانية أصلحها، مش هنقدر نواجه إلا بالإزالة من المهد، واللى بنى طلع قانون استثنائي هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، لكن غير مسموح بمخالفات جديدة".

واحتد السجينى، على عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، عندما سأله عن الإجراءات التى يتم اتخاذها وأسباب وجود مخالفات لم يتم التصدى لها، ليرد عليه بأن الأمر يحتاج إلى تشريع جديد، ليوقف السجينى النقاش.

وقال السجينى: "نائب المحافظ بيقول محتاجين تشريع، والتشريع موجود، مش مذاكر الملف بتاعه، والقانون به عقوبات وحبس وغرامة وإزالات، هغلظ عقوبات اكثر من كدا ايه".

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم ما يمكنها من دعم للمحافظات فى هذا الملف، من أجل تحقيق الهدف الذي تنشده كل مؤسسات الدولة، وهو منع التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى الحازم والحاسم لها، قائلا: "نحن مع المحافظات فى هذه المسألة المتعلقة بمنظومة التغيرات المكانية، واقترحنا أن يقدم مشرف الحوض تقرير يومى الساعة 5 مساء، ومشرف الحوض اللى بياناته متطابقة مع مشرف المتغيرات المكانية يتم مكافأته".

من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتصدى بكل حزم التعديات على الأراضى الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف، متابعا: "نرصد التعديات ويتم التعامل معها من بداية التشوين، ويتم الإزالة".

وتابع: "المنظومة بدأت تعمل في شهر مايو 2021، عندنا هنا الراجل ممكن يبنى البيت فى ثلاثة أسابيع، والتقرير قبل كده كان بيجى كل ثلاثة أشهر، ونركز على الأرض الزراعية، ممنوع منعا باتا أى حد يتعدى على الأراضي الزراعية، وهناك قصور فى حماية الأراضي، حيث يوجد بها 7 موظفين فقط، لازم يتم الدعم، فإهمال عمدى وجسيم".

السجيني يطالب بفتح ملف المجازر بأسيوط

طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفتح ملف المجازر بمحافظة أسيوط، وقال خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة أسيوط: "عاوزين نعرف قصة المجازر إيه، عاوزين تقرير شامل وافي لها، لأن مال الدولة مش سايب مسألة إكرام الميت دفنه هتضيع البلد، وإذا كنا نشيد بالمشروعات، ولكن لابد أن نعرف تمويلها من أين وتمت بناء علي أي أساس وبأي مواصفات وعلينا أن نتصدي للفوضى لأنها خطر".

وتساءل السجيني، قائلا: "كيف نبني مشروعات بدون عائد، مش عاوزين نجامل حد ولو كان أحمد السجيني"، وأشار رئيس اللجنة إلي أن التمويل غالبا ما يكون لتلك المشروعات إما كقروض أو ضرائب أو رسوم أو إصلاح هيكلي كما حدث في القانون 144 والقانون 2017".

جاء ذلك ردا علي ما ذكره اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال لقاءه وفد اللجنة بديوان عام المحافظة، من وجود أخطاء وكوارث في ملف المجازر بالمحافظة وإنشاء مجازر مخالفة للمواصفات أو بدون احتياج فعلي لها أو لا تتماشى مع البيئة.

وأضاف السجيني، أن الهدف الأول من زيارة اللجنة هو التعرف علي المشاكل والسعي إلى حلها في ضوء اختصاصات مجلس النواب .

وعن ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال السجيني إن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وأرقام الحكومة تؤكد أن 25 % ممن تقدموا للتصالح بلغت إجمالي ما تحصل منهم للخزانة العامة 22 مليار جنيه، وهناك أكثر من 75% بالمائة خارج منظومة التصالح لابد من العمل علي سرعة إدخالهم إليها، لأن إجمالي المبالغ المتوقع الحصول عليها منهم لخزينة الدولة 66 مليار جنيه، ووزارة التنمية المحلية لها دور كبير في هذا الشأن.

محلية النواب تتفقد مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة اليوم، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب.

وأكد وفد لجنة الإدارة المحلية على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لطرح الوحدات.

ويتكون مجمع الصناعات من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إ قامتها على مساحة 71.4 فدان، ومساحة الوحدة تبلغ من 450 إلى540 متر، وتضم خدمات المجمع مسجدا ومبني إداري و مطعم وكافتيريا و معارض ومنافذ بيع وسوبر ماركيت وبنك.

ويأتى إنشاء مجمع الصناعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

ووفقا للمشروع يشمل نشاط القطاعات الصناعية فى المجمع، أنشطة صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وجود وصناعات غذائية وهندسية.

ووفقا للقائمين على تنفيذ المشروع المنطقةالصناعية كاملة الترفيق كما تتمتع بموقع متميز، حيث تبعد عن ميناء سفاجا ب460 كيلو وعن ميناء السويس ب550 كيلو وعن مطار أسيوط ب40 كيلو وعن مطار القاهرة ب550 كيلو وعن محطة سكة حديدأسيوط ب16 كيلو.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحافظ أسيوط، مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكى بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 51 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، ومن المتوقع أن تدخل المحطة الخدمة تجريبيا خلال العام الجاري.

وتبلغ مساحة المحطة 26048 متر، وتضم المحطة مبنى للمعمل المركزي يضم 4 معامل رئيسية للتحليل العضوى وغير العضوى والبكتريولوجى، كما تضم المحطة مركزا لخدمة العملاء ومركزا للتأهيل والتدريب وصالة مرشحات تضم 8 مرشحات ومأخذ جديد وعنبر طلمبات عكرة وغير العكرة، وعنبر كلور وعنبر شبة.

وشهدت الجولة داخل المحطة تفقد الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بمحطة المياه التشيكى، واستمع الوفد لشرح تفصيلى لمكونات المحطة القديمة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء عصام سعد، مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب، والذي يضم 12 عمارة سكنية وكل عمارة 20 وحدة سكنية يتم تمليكها على 60 سنة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعمل على توفير وسائل مواصلات للمنطقة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.