البحوث الإسلامية : الأزهر الشريف مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الأزهر الشريف مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة، تاريخ وحضارة، وهو كذلك منبر الريادة الوطنية، وضمير الأُمة الذى يشعر بآلامها ويُعبِّر عن طموحاتها، ويُدافع عن حقوقها، ويعمل على البحث عن متطلباتها، ويجتهد للوصول بها إلى غاياتها، فهو قلعة الدِّين وحِصن اللغة، ومصدر الأُمة الذى يجمع بين التاريخ العريق، والماضى التليد، والحاضر النبيل، والسَّاعى للمستقبل المُشرق.





وأضاف عياد خلال كلمته بمؤتمر "الأزهر تاريخ وريادة" الذى انعقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج أن الأزهر الشريف تاريخ ورسالة إنسانية وحضارة أكبر من معطيات الكلام، وأعمق من أن تختزل جهوده التى قام بها عبر تاريخه الطويل الذى تجاوز الألف عام؛ حيث تكشف عن حجم العطاء، وسمو الرسالة، وعظمة الهدف، وإنسانية الدعوة، فللأزهر الشريف جهودًا فى الداخل والخارج متنوعة ومتعددة تجاوز بها الجانب العلمى يبرهن من خلالها على أنه لم يكن معقلًا للعلم والمعرفة فحسب؛ بل تعددت أنشطته وإسهاماته وتنوعت أدواره شيئًا فشيئًا، فأصبح بجانب الريادة العلمية، والقبلة المعرفية له أدوار إيجابية تسهم فى البناء الحضارى، وتدفع إلى الرقى الأخلاقى، وتؤدى إلى البناء المثمر الفعال فى كل جوانب الحياة، مما نتج عنه أن صار منبعا للوطنية ومنهجًا للوسطية، وقبلة للدفاع عن قضايا الأمة، ومشكلات العالم.

أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف يعمل على معالجة مشكلات الواقع، ونشر قيم الحب والمودة والتعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان، والرجوع بالإنسان إلى إنسانيته؛ فكان التواصل والحوار مع أتباع الشرائع السماوية والمذاهب الوضعية، والانفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية والدولية بهدف العودة بالعالم إلى مما ينبغى أن يكون عليه تحقيقا للخلافة، وقياما بالأمانة، وكل ذلك يكون بأسلوب علمى يلتزم به ومنهج دعوى يقوم عليه معتمدا فى ذلك على أصوله التى يقوم عليها وينطلق منها، وباحثًا عن غاياته وأهدافه التى يعمل من أجلها، كما عمد إلى تصحيح المفاهيم وتنقية الفكر ومعالجة الغلو والتطرف الفكرى، والتركيز على ردِّ المجتمع إلى صوابه من خلال بيان دور الأسرة، والتركيز على قضايا الوقت ومشكلات الساعة، والعمل على إبراز عظمة الشريعة تجاهها من خلال الدعوة إلى التجديد فيها، وفتح باب النقاش حولها وصولًا للرأى السديد والحلول القويمة الذى تتناسب مع العصر، ولا يهدر رأيًا أو يعارض أصلًا.

فيما، قال د. محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، إن الأزهر الشريف على مر تاريخه يعد منبرا للعلم والمعرفة؛ حيث تخرج فى أروقته العلماء، ودرس فى قاعاته الزعماء والرؤساء، ويلجأ إليه الجميع فى الداخل والخارج، كما يجمع بين كلياته علوم الدين من الشريعة والعقيدة واللغة، وكذلك علوم الدنيا من الطب والصيدلة والهندسة وغيرها التخصصات الحديثة، مضيفا أن الأزهر ينشر الإسلام فى جميع دول العالم بوسطيته المعروفة البعيدة كل البعد عن الإفراط والجمود، كما يعمل على التجديد فى العلوم الشرعية من خلال مؤتمراته وندواته ومؤلفات علمائه ومفكريه.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح العوارى مدير مركز الإمام الأشعرى وعميد كلية أصول الدين السابق خلال كلمته التى ألقاها بعنوان دور الأزهر فى دعم قضايا المرأة إن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية فى شريعة الإسلام، ونظرة مجردة فى كتاب الله وسنة رسوله - صلی اله عليه وسلم - واجتهادات الفقهاء، تُظهر مدى المكانة التى تبؤتها المرأة، مضيفا أن الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية قام على تفنيد كافة الآراء التى تحاول أن تسلب المرأة حقوقها، وتصدى لكافة الأفكار التی تتبناها التنظيمات الإجرامية التى انتهكت الأعراض واستباحت الحرمات.

كما أشار الدكتور على عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية و رئيس المؤتمر إلى أنه من أهم أهداف ومحاور المؤتمر العلمى الدولى الأول هو: الكشف عن أثر الأزهر الشريف فى الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحورى للأزهر فى نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه فى الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، والكشف عن تأثير الأزهر الشريف فى الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، إضافة إلى إبراز دور الأزهر فى دعم التعايش السلمى بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، وبيان أثر العلوم التى تدرس بالأزهر فى بناء فكر إسلامى معتدل، ودعم التوجه الإصلاحى للأزهر الشريف فى مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.

وأكدت الدكتورة فاطمة محمد المهدى وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج ومقرر المؤتمر أن عنوان المؤتمر يجسد واقعا نعيشه، فتاريخ الأزهر كتبت ولازالت تكتب فيه الكتب والمؤلفات، كما أن ريادته يقر بها القاصى والدانى، فى مشارق الأرض ومغاربها؛ حيث جاء المؤتمر امتنانا ووفاء لهذه المؤسسة العريقة التى تتبنى الوسطية والاعتدال.

وأشارت إلى أن البحوث المشاركة بالفعل والمجازة من قبل اللجنة العلمية بلغت ستة وأربعون بحثا وورقة علمية غطت البحوث جميع محاور المؤتمر، مؤكدة على دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة فى نشر المنهج الوسطى المعتدل، البعيد كل البعد عن التعصب والتطرف والغلو.