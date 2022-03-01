تعاون تنموى بين مجلس الدولة والبنك الدولى لتطوير الأنظمة القضائية

جدة - نرمين السيد - افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولى والتى تهدف للتوصل لوضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين فى عدة مجالات، وذلك بمشاركة مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى.





وأشار المستشار محمد محمود حسام الدين إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولى فى مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وأن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح فى التعامل معها، وكان على رأسها العمل على تمكين العنصر النسائى من العمل بمجلس الدولة حيث عينت 98 قاضية تعمل الآن جنبا إلى جنب مع زملائها القضاة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أهمية علاقات التعاون التنموى بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، مشيدة بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتى توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخى يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائى، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة فى الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، فى إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسى لزيادة جهود تمكين المرأة.

وشددت على دعم وزارة التعاون الدولى لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، والدعم الفنى المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلى فى إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالى بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولى فى إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التى تجمع بين مصر والبنك الدولى على مدار سنوات طويلة على المستوى الوطنى ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولى بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن بعثة البنك الدولى ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذى يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفنى الذى يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى ومواكبة التطوير.

وقالت إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفنى بين مجلس الدولة وشركاء التنمية فى إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولى سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية فى الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفنى، والزيارات الميدانية.



وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس فى مجالات ميكنة العمل القضائى، ودعم وتمكين العنصر النسائى فى الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضى، مما يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية إلى 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروعا ترتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفنى بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك فى مجالات النقل والصرف الصحى والحماية الاجتماعية والبترول والتعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، والتى أتاحت فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.