Google: مصر تمتلك النظام البيئى التكنولوجى الأكثر تقدمًا فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وصنفت مصر على أنها تمتلك النظام البيئى التكنولوجى الأكثر تقدمًا فى إفريقيا، جنبًا إلى جنب مع كينيا ونيجيريا، خلال تقرير جديد من Google.

وكشف تقرير Google الذى جاء بعنوان "تقرير النظام البيئى لمطور إفريقيا 2021"، عن نمو معين للقطاع فى القارة.

وأجريت الدراسة بين مطورى البرمجيات والخبراء المحليين فى 16 دولة، وهو التقرير الثانى فى سلسلة تقارير عن حالة اقتصاد الإنترنت فى إفريقيا.

وصنفت تونس والجزائر وساحل العاج والسنغال على أنها دول ذات أنظمة إيكولوجية تكنولوجية ناشئة للمطورين، فى حين تم تصنيف المغرب ورواندا وغانا على أنها لا تزال فى مرحلة التطوير.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على المطورين الأفارقة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فى عام 2021، على الرغم من أو بسبب (اعتمادًا على الطريقة التى تنظر بها) تأثير الوباء.

وذكر أيضًا أن استخدام الإنترنت بين الشركات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 22%، بينما زاد الطلب أيضًا على خدمات تطوير الويب وأعمال التطوير عن بُعد، حيث يعمل حوالى 38% من المطورين فى إفريقيا فى شركة واحدة على الأقل خارج المحتوى.