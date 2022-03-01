قائمة المسلسلات المعروضة حاليًا على منصة watchit

/682565/قائمة-المسلسلات-المعروضة-حاليا-على-منصة-watchit

أعلنت منصة watchit من خلال مؤتمر صحفي تم اليوم 1 مارس، عن قائمة المسلسلات التي سيبدأ عرضها في الأيام القادمة، وأولها مسلسل تحقيق، الذي يبدأ بعد ساعات من الآن.

دوت الخليج يرصد قائمة المسلسلات التي تُعرض على منصة watchit

بدء عرض مسلسل تحقيق على منصة watchit

نشرت منصة watchit البوستر الرسمي لمسلسل "تحقيق"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأعلنت عن بدء عرضه غدًا الأربعاء 2 مارس، وزادت من تشويق الجمهور بعرض فيديو قصير من أحداث المسلسل، الجدير بالذكر إلى أن مسلسل "تحقيق" من بطولة أحمد مالك، مي الغيطي، طارق عزيز، تارا عماد، خالد أنور، زينب غريب، علي قاسم وهدى المفتي، ويدور المسلسل حول جريمة قتل غامضة، يتم التحقيق فيها، وتحدث أشياء غريبة خلال التحقيق مما يزيد جرعة الغموض والتشويق في المسلسل، وهو من إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح.

أبو العروسة الأكثر مشاهدة على منصة watchit

يتصدر مسلسل أبو العروسة 3 قائمة أكثر الأعمال مشاهدة على موقع منصة watchit، والذي يتم عرضه على منصة watchit قبل يوم واحد من عرضه على قناة dmc الفضائية على شاشات التليفزيون، وهو مسلسل إجتماعي بحت، يحكي عن أسرة من أب وأم موظفين في هيئات حكومية يخرجون على المعاش واحد تلو الآخر، ولديهم 5 ابناء، وأكبرهم متزوجة، فتعرض أحداث المسلسل المشكلات التي يقعون فيها، والتي تدور بينهم وبين بعض لأختلاف الأجيال، وكيفية سعي الوالدين لحل كل المشكلات بطريقة سليمة.

"أبو العروسة3" من بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، خالد كمال وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث المسلسل، وهو من إخراج وتأليف هاني كمال.

منصة watchit تعرض مسلسل نقل عام

يحتل مسلسل نقل عام المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watchit، ويتم عرض الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة ON على التليفزيون، وتدور أحداث المسلسل حول سائق في هيئة النقل العام، وأسرته وبناته من زوجته الأولى، وما يتعرض له هو وأسرته من مشاكل وتحديات، نظرًا لضيق حالتهم المادية، يقوم ببطولة هذا المسلسل محمود حميدة، سوسن بدر، محسن محيي الدين، محمد محمود عبد العزيز، نيكول سابا، دينا، نور خالد النبوي، وعدد من المواهب الشابة والنجوم الكبار، وهو من تأليف وليد خيري، والإخراج لعادل أديب.

مسلسل أنا وهي على منصة watchit

ويظل مسلسل "أنا وهي" ضمن قائمة الأكثر متابعة على منصة watchit، والذي تم عرضه منذ فترة على شاشة cbc، وهو من بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي.

ويدور عن طبيب نفسي يحاول الجمع بين شاب وفتاه مريضين بأمراض نفسية مختلفة، ليتم علاج كل منهما حسب نظام علاجي جديد، وخلال الأحداس يطرون للزواج وتنشأ بينهم قصة حب فيما بعد، أنا وهي من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مصطفى حمدي.