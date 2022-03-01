/682562/الإسماعيلي-يتقدم-على-المقاصة-بثنائية-نظيفة-في-الشوط-الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الدراويش، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.

تشكيل الإسماعيلي أمام مصر المقاصة

عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

دكة البدلاء

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وجان موريل في خط الوسط وخالد النبريصي في خط الهجوم، بينما خرج لأسباب فنية محمد بن خماسة ووجيه عبد الحكيم.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاصة في الدوري

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل.