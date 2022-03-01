/682554/احالة-اوراق-المتهمين-فى-قضية-فتاة-المول--الى-مفتى-الديار-المصرية

قضت محكمة جنايت الاسكندرية ، بقضية المتهمين بقتل فتاة المول باحالة اوراقهم لمفتى الديار المصرية، لاخذ الراى الشرعى فى اعدامهم ، وتم تحديد جلسة النطق بالحكم فى 6 ابريل القادم ، وقد استمعت محكمة جنايات الاسكندرية الدائرة رقم 35 لمرافعة دفاع المتهمين بتهمة قتل نجلاء نعمه الله فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، بالقضية المعروفة اعلاميا ب "فتاة المول" .

دوت الخليج

كما قدم الدفاع طلباته لهيئة المحكمة خلال الجلسة، كتعديل وصف ما قام به المتهم الثانى إلى الضرب البسيط، وتعديل قيد النيابة العامة فيما أثبتته ضد المتهم، وذلك من اجل تخفيف العقوبة على المتهم.

كانت قد انهت النيابة العامة بكفر الدوار تحقيقاتها فى هذه القضية ، بعد سماعها لأقوال المتهمين وهم صديقة المجني عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل الجريمة واستيلائهم على مبلغ مالى والدهب التى كانت ترتديه المجنى عليها ، بعد خنقها الطرحة التى كانت ترتديها وضربها بقوة على راسها حتى لفظت انفاسها الاخيرة ، وذلك بعد رفضها لشرب كوب العصير الذى كانو يضعون مخدرا بداخله .

وقد حضرت اهالى المجنى عليها الجلسة لسماع النطق بالحكم ، ليستقبلوه وسط حالة من الفرحة والرضا بعد سماعهم قرار المحكمة

بعد إسقاط الدعوى عنها.. أسباب تصدر سعاد الخولي تريند جوجل

وفى سياق اخر، تصدر اسم سعاد الخولي، جوجل تريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة سقوط دعوي جنائية بالتصالح عن سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابقة بعدما اتهمت بالكسب غير المشروع بقيمة 9000ألف جنيه.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهمة حصلت لنفسها كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات مجهولة المصدر وجدت عن طريق زيادة كبيرة في ثروتها، الأمر الذي يتنافي مع مصدر دخلها، ومن خلال التحقيقات تبين أن الخولي استغلت وظيفتها واستولت علي الكثير من العقارات التي تعاملت معها، فضلا عن حصولها علي العديد من الهدايا والمبالغ المالية من المترددين علي جهات عملها، الأمر الذي أدي إلي زيادة بشكل لا يتناسب مع دخلها.