السيسي يتابع سير العمل لمدن الألعاب الأولمبية في العاصمة الجديدة وبرج العرب

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة".

واستعرض الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كلٍ من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، وقد وجه الرئيس بالاسراع فى استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافى لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاه علوية لتفادى الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.