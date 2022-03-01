جدة - نرمين السيد - أكد السفير مؤيد الضلعى سفير مصر لدى رومانيا، وصول الطائرة المصرية إلى بوخارست تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشددًا على أن جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا بصحة جيدة.





وأضاف فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجانب الرومانى قدم تسهيلات كبيرة لاستقبال الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا. وأقلعت بعد ظهر اليوم طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الطائرة المصرية تصل بوخارست لإجلاء المصريين القادمين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.