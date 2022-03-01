افتتاح أكبر مجمع للصناعات الغذائية فى الغردقة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ خلال افتتاحه للمصنع دعمه الكامل لأصحاب المصانع، حتى يتم تشغيل كل المصانع بكامل طاقتها فى القريب العاجل، ووجه الشكر لأصحاب المصانع التى تم تشغيلها، وأبرزها مصانع لإنتاج مواد غذائية، ومصنوعات لحوم، ومنتجات ورقية، وملابس غطس، وتشكيلات ديكورية وكاميرات مراقبة.





وأشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، موجهًا رئيس مدينة الغردقة بدراسة التعاون مع أصحاب المصانع لتوريد احتياجات مجلس المدينة من تلك المصانع، وأعرب عن سعادته بحجم الإنشاءات والمصانع العاملة بالمنطقة لما لها دور كبير فى توفير فرص عمل للشباب، وتنمية قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد القومى.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يضم 218 مصنعًا صغيرًا ومتناهى الصغر، تم إنشاؤهم على مساحة نحو 40 فدانًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وإلحاق مخزن خاص بكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، بالصناعة المصرية، حيث شهدت الصناعة تطورات وقفزات كبيرة خلال السنوات السبع الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين.

من ناحيتهم، أعرب أصحاب المصانع عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ، وتذليله كل العقبات التى تواجههم، موجهين الشكر له على دعمه المستمر، مؤكدين أن هذا المشروع فتح أبواب رزق للكثير من الشباب والراغبين فى العمل وأصحاب المشاريع والطموحين بتسهيلات غير مسبوقة من تجهيزات المصنع والمعدات وخلافه وفترات سماح للسداد.

رافق المحافظ خلال الزيارة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مدينة الغردقة اللواء إيهاب رأفت، وعدداً من القيادات التنفيذية.