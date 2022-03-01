/682548/زكي-عباس-اطلاق-الدولة-للمشروع-القومي-لتنمية-الاسرة-المصرية-يؤكد-خطورة-الزيادة-السكانية-على-الأمن-القومي

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب،بانطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، من خلال 5 محاور رئيسية لتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، لتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، فضلا عن توفير وسائل لتنظيم الأسرة بالمجان، يؤكد خطورة الزيادة السكانية على الأمن القومي.

دوت الخليج

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع تنمية الاسرة المصرية، يهدف إلى الارتقاء بمستوي معيشة الفرد، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل الأطقم الطبية فى المراكز والقرى،فضلا عن أن المشروع يعزز من التدخل التشريعي لتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وأشار النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية خطر يلتهم، كل المشروعات التنموية التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد المواطنين كلما قل نصيب الفرد من الخدمة التي يحصل عليها فى الصحة والتعليم والسلع التموينية.

يذكر أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية. ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.