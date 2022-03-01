إقلاع طائرة لعودة الطلبة المصريين برومانيا..ونواب: مصر لا تنسى أبنائها وتعتبرهم أمانة لديها وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ عليهم

/682545/إقلاع-طائرة-لعودة-الطلبة-المصريين-برومانياونواب-مصر-لا-تنسى-أبنائها-وتعتبرهم-أمانة-لديها-وتبذل-جهودا-حثيثة-للحفاظ-عليهم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقلاع طائرة مصر للطيران إلي بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، حيث قامت رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية ووزارتي الهجرة والطيران المدني، وتم الترتيب لإرسال طائرة لنقل الطلبة المصريين من بوخارست.

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وفي هذا الإطار، أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود جميع أجهزة الدولة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ جميع المواطنين داخل اوكرانيا وعودتهم إلى مصر، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تعتبر جميع أبنائها بالخارج أمانة لديها وتبذل جهوداً جبارة للحفاظ عليهم.

علاء عابد يشيد بجهود الدولة فى اجلاء المصريين العالقين فى بوخارست

وثمن عابد، فى بيان له أصدره، تخصيص الحكومة المصرية لطائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، وإرسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست، مشيداً بتوجيه الدبلوماسية المصرية للمواطنين المصريين لسرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست، لإعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

ووجه النائب علاء عابد، رسالة طمأنة للمصريين والطلاب المصريين بأوكرانيا أكد فيها حرص جميع أجهزة الدولة سواء وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والطيران المدنى، مشيداً بالمتابعة المستمرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصريين بالخارج لأحوال جميع المصريين فى أوكرانيا ومساندتهم فى العودة لأرض الوطن سالمين.

كما أشاد النائب علاء عابد، بإصدار وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة مثمناً نجاح هذه الجهود فى استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.

عمرو هندي: إقلاع طائرة لعودة الطلبة المصريين برومانيا يجسد اهتمام الدولة الحقيقي بأبنائها

ومن جانبه، عقب النائب عمرو هندي ، نائب المصريين بالخارج، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بدوره على إقلاع طائرة مصـــر للطيران المتجهة إلى بوخارست، من أجل عودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة، قائلا:" في وسط الأجواء المرعبة التي عاشها أبنائنا المصريين في أوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها ورغم صعوبة الأزمة، لم تنس مصر أبنائها بالخارج وقامت بتجسيد الممر الأمن الذي يمهد الطريق لكل مواطن مصري في أوكرانيا للوصول إلى بر الأمان" .

وتابع النائب عمرو هندي في بيان صادر عنه اليوم، أنه تواصل على مدار الأيام الماضية مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج للمتابعة والتنسيق بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الطلاب والجالية المصرية بأوكرانيا والعمل على تلبية الاحتياجات الخاصة بها.

وأوضح نائب المصريين بالخارج، أنه فور بداية الأزمة قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الفور بانشاء غرفة عمليات، واطلاق خطوط للتواصل مع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى إصدار التعليمات المستمرة لهم بشأن عدم التواجد في الخارج والالتزام بمواعيد الحظر حتى لا يتعرضوا للخطر.

وأكد وكيل أفريقية النواب ونائب المصريين بالخارج، على أن هذه الأزمة أكدت على أن الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لا تنسى أبنائها بالخارج مهما كانت الظروف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره توجيهات إجلاء الطلبة المصريين الذين عبرو الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، مؤكدا أن هذا الأمر يجسد الاهتمام بأبنائنا في الخارج على أرض الواقع وليس بالشعارات الصورية.

مجدي سيف يشيد بإرسال طائرة إلى بوخارست لإجلاء المواطنين المتواجدين فى رومانيا

وأشاد اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أجهزة الدولة المصرية بتخصيص طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود الإوكرانية الرومانية، بما يؤكد ان مصر فى عهد الرئيس السيسى ترعى جميع أبنائها بالخارج وتعتبرهم أمانة لديها وتبذل جهودا جبارة للحفاظ عليهم.

كما أشاد سيف، بتوجيه الخارجية المصرية نداء إلى المواطنين العالقين بسرعة التوجه للسفارة المصرية فى بوخارست لإعداد قائمة بالمسافرين على متن تلك الطائرة والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار للسفر إلى مصر .

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك الجهود توضح حرص جميع أجهزة الدولة سواء وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أو الطيران على الحفاظ على كرامة المصريين بالخارج بصفة عامة والعالقين بصفة خاصة، كما ان للسفارات المصرية بالخارج دور كبير فى هذا الشأن.