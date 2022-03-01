/682540/البنك-الأهلي-يفوز-على-الجونة-بهدفين-فى-الدوري-المصري

انتهت مباراة الجونة أمام البنك الأهلي والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي على نظيرة الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف ونجح البنك الأهلي في العودة بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق ،عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26.

حيث واستطاع كريم بامبو لاعب البنك في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 لتصبح النتيجةتقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – اسحاق يعقوبو – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: محمود السيد – أحمد سعيد – محمد هلال – محمد بسيوني

في خط الهجوم: ناصر منسي – فادي فريد.

تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي

فى حراسة المرمى: إسلام طارق.

فى خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب-عمرو السعداوي -ا كباميادي

فى خط الوسط: نور السيد- سيف العجوز- إسلام محارب- محمد الشبراوي.

فى خط الهجوم: إسلام عبد النعيم -خالد قمر.

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.