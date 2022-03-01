/682539/عمرو-القطامي--مصر-تسير-بخطى-ثابتة-في-مختلف-مشروعات-الطاقة-المتجددة-والشمسية

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تسير بخطوات متقدمة في مختلف مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، كما أن هناك طفرة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة في البلاد طيلة السنوات الماضية.

دوت الخليج

مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بما أعلنته وزارة الكهرباء عن منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، حيث ستشمل هذه الحوافز السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع، علاوة على رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات، وغيرها من الحوافز التي أعلنت تقديمها وزارة الكهرباء للتوسع في إقامة مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد.

وأضاف عضو طاقة النواب، أن مصر حققت طفرة حقيقية في مجال الطاقة المتجددة، ومصرة على مواصلة طريقها في زيادة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر بمشاريع واستثمارات واعدة وضخمة، تكشف عن رؤية شاملة لمصر المستقبل.

واختتم النائب عمرو القطامي، بأن مشاريع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، تشهد طفرة حقيقية بخطط مدروسة يتواصل تنفيذها في البلاد، لتتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحوافز تشمل السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع، ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات، ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.