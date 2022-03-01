السفير المصرى فى كوالالمبور يلتقى وزير البيئة الماليزى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير البيئة الماليزى، إبراهيم توان مان، السفير رجائى نصر، سفير مصر فى كوالالمبور، وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تفعيل التعاون الثنائى بين مصر وماليزيا فى مجال البيئة، فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها مصر فى الفترة الراهنة لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى ستعقد فى شهر نوفمبر 2022.





ألقى السفير المصرى خلال اللقاء الضوء على رؤية مصر والأهداف التى ستسعى إلى تحقيقها خلال المؤتمر، وتركيزها خلال رئاستها على حث المجتمع الدولى على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن تنفيذ التعهدات الخاصة بالتمويل. ومن جانبه، رحب الوزير الماليزى بالرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدًا أن ذلك يعتبر علامة بارزة وهامة لقيام البلدان النامية بدور بارز فى قيادة الجهود الدولية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، ومعربًا عن ثقة ماليزيا فى قدرة مصر ومؤسساتها على إنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف ملموسة تعكس أولويات الدول النامية. وأكد توان مان أن ماليزيا تدعم الرؤية والأولويات المصرية، خاصةً مع وجود درجة عالية من التطابق فى الرؤى بين الجانبين، وبالأخص فيما يتعلق بأهمية موضوعات مثل التكيف وتمويل المناخ وتنفيذ التعهدات.

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