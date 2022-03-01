/682533/محلية-البرلمان-تتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بأسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني في مستهل زيارة الوفد للمحافظة ،اليوم الثلاثاء، لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوقوف على سير العمل بالمشروعات ودراسة احتياجات المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – ان زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية للمحافظة اليوم الثلاثاء تبدأ بعقد لقاء مع قيادات المحافظة ثم عرض لفيلم تسجيلي عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة بالإضافة إلى بعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض انجازات المحافظة في كافة القطاعات ثم يعقبها تفقد لمركز معلومات المحافظة ووحدة نظم المعلومات الجغرافية "المتغيرات المكانية" بالديوان العام.

محلية البرلمان تتابع مشروعات حياة كريمة بأسيوط

كما تفقدت لجنة محلية البرلمان، معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط ببهو الديوان العام للمحافظة ثم استكمال الزيارة بالقيام بجولة ميدانية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكبارى ومشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ساحل سليم ومشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة ثم تفقد سير العمل بمصنع السماد العضوي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط والوقوف على سير العمل بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

واستعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة أسيوط وإنجازات المحافظة، وذلك خلال لقاء مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة فى المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة.

محافظ أسيوط يستقبل محلية البرلمان

وقال المحافظ، إنه عندما تولى منصبه كان هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، متابعا: "الحمد لله بفضل مبادرة حياة كريمة العظيمة والجهود المبذولة على الأرض لا يوجد حاليا أى مشروع متعثر فى أسيوط سواء محطات معالجة أو غيرها".

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقال إن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى