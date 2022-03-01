/682525/شريف-إكرامي-يهاجم-الفيفا-بعد-استبعاد-منتخب-روسيا-من-ملحق-التصفيات-المؤهلة-لكأس-العالم-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز عبر حسابة الشخصي"تويتر:" قرار محترم من الفيفا بفرض عقوبات علي روسيا باقصائها من منافسات كاس العالم،لكنه قرار يثير بعض التساؤلات دائماً رفع الفيفا شعار فصل السياسه عن الرياضه بل وامتد لفرض عقوبات علي لاعبين امتنعو عن لقاءات او احتفلوا باساليب او باشارات تعاطف و مسانده لاي حدث سياسي.

وأختتم قائلاً:مبدأ الكيل بمكيالين لا يحتاج الي تفسير الان، لكن يبقي السؤال اين كانت العقوبات بعد غزو العراق وانتهاك فلسطين اليست هؤلاء دول ايضاً وشعوبها بشراً ولهم حقوق بما انكم تنتفضون فقط لمساندة دول دون غيرها فاقترح ايجاد شعارات جديده اكثر مصداقية من نبذ العنصريه و الاحترام .

وأصدر الاتحاد الدولي "الفيفا" بيانا مشتركا مع الأوروبي "يويفا" إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيرة البولندي، في الدور الأول من الملحق بتصفيات كأس العالم 2022، والتي يواجه فيها الفائز منهم مع الفائز من الطرف الأخير بين جمهورية التشيك والسويد.

بيان ثلاثي مشترك على منتخب روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

الاتحاد السويدي يرفض مواجهة روسيا في الملحق

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

شهد صباح الخميس الماضي على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.