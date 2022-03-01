رئيس رياضة النواب: «جئنا لنترك بصمة كبيرة لشباب محافظه سوهاج..والمحافظ يطالب بدعم قطاع الشباب»

/682524/رئيس-رياضة-النواب-جئنا-لنترك-بصمة-كبيرة-لشباب-محافظه-سوهاجوالمحافظ-يطالب-بدعم-قطاع-الشباب

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بمكتبه منذ قليل، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، والذي يقوم بزيارة ميدانية لتفقد عدد من مراكز الشباب بالمحافظة .

دوت الخليج

تفاصيل زيارة رياضة النواب لسوهاج

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،إن زيارة اللجنة للمحافظة جاءت بناءا علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المحافظة منهم ، النائب محمد لبيب وذلك للوقوف علي المشكلات التي يعاني منها شباب المحافظة .

وعقب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة علي مطالب المحافظ ، بالاهتمام بقطاع الشباب في المحافظة قائلا :" نسعي لترك بصمة في المحافظة والعمل علي توفير الاحتياجات الفعلية لقطاع الشباب " وتابع :" قطاع الشباب لايقل أهمية عن التعليم والصحة ".

وفي السياق ذاته أكد اللواء طارق الفقي ، محافظ سوهاج، لوفد اللجنة أن محافظة سوهاج تفتقد للعديد من المنشآت الشبابية الهامة ، فلا يوجد بها صالة مغطاة او ملاعب لتنس الطاولة فضلا عن عدم وجود ملعب مؤهل للمارسة كرة القدم داخل مدينة سوهاج .

واوضح محافظ سوهاج ، ان المحافظة شهدت طفرة كبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية ، حيث تعد المحافظة هو الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي اشترطت بناء مدارس تحتوي علي ملاعب نجيل صناعي ، متابعا :” أصبح لدينا وحدات صحية في القري بفضل حياة كريمة أفضل من المستشفيات الخاصة".

كما أشار المحافظ الي وجود نهضة في قطاع الثقافة داحل محافظة سوهاج ، حيث تم تخصيص 25 مليون جنيه لانشاء قصر ثقافة سوهاج ، مطالبا بتقديم الدعم المادي اللازم لقطاع الشباب .

وتابع :" القرش اللي هيتصرف علي قطاع الرياضة في سوهاج حيظهر أكثر من أي محافظة أخري " ورحب محافظ سوهاج بوفد لجنة الشباب مؤكدا ان تواجدهم في المحافظة يمثل اضافة كبيرة لتذليل العديد من المشكلات التي تواجه الشباب .

من جانبه قال النائب محمد لبيب ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن زيارة اللجنة للمحافظة فرصة كبيرة لعلاج العديد من المشكلات التي تواجه الشباب مؤكدا ان طلبات الاحاطة التي تقدم بها هدفها علاج بعض القصور في المنشآت الشبابية بالمحافظة .

فيما أكد الدكتور محمود ابو الخير ، أن تلك الزيارة ستساهم في تقديم حلول سريعة للمشكلات التي تواجه قطاع الشباب بمحافظة سوهاج .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، محمد لبيب ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة