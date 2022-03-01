/682522/نادر-نسيم-المشروع-القومي-لتنمية-الاسرة-المصرية-يهدف-للإرتقاء-بجودة-حياة-المواطن-المصري

أشاد النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ليتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنه يساهم فى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، فضلا عن رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

دوت الخليج

المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

وثمن وكيل دينية النواب، انطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، من خلال 5 محاور رئيسية لتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، لتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن توفير وسائل لتنظيم الأسرة بالمجان.

وأوضح النائب نادر نسيم، أن المحور الثاني من المشروع القومي لتنمية الاسرة وهو التدخل الخدمي، يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي، فضلا عن المحور الثالث من خلال التدخل التشريعي لتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وقال النائب نادر نسيم أن الدولة تقوم بتنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.