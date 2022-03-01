/682521/ادعوله-يقوم-منها-على-خير--حازم-إيهاب-يكشف-الحالة-الصحية-لمولوده

نشر الفنان حازم إيهاب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بوست يخص مولوده الجديد "يونس"، الذي ولد باختلاف خلقي في القلب، لما أد لدخوله غرفة العمليات الجراحية وهو عمره ساعات، واليوم يدخل العمليات للمرة الثانية.

دوت الخليج يرصد طلب حازم إيهاب الدعاء لمولوده الصغير لإجرائه عملية جراحية في القلب اليوم

حازم إيهاب يطلب الدعاء الدعاء لمولوده الصغير

طلب الفنان حازم إيهاب من جمهوره ومحبيه، الدعاء لمولوده يونس، الذي سيدخل إلى غرفة العملات الجراحية اليوم، وعمره لم يتجاوز الشهر، وكتب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، وقال:"يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل .. ارجوكم الدعاء انه يقوم منها على خير و يرجعلنا بالسلامة"، وبالفعل بدأ الجمهور بالدعاء له وكتابة كلمات عذبة لطمأنته من خلال التعليقات، من بينها:"ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ويشفي كل مريض ويطمنك عليه ويخرج بالسلامه ان شاء الله".

حازم إمام يعلن إصابة مولوده باختلاف خلقي في القل

أعلن حازم إيهاب منذ أيام عن ولادة ابنه الأول يونس، باختلاف خلقي في عضلة القلب، مما أدى لدخوله غرفة العمليات بعد ولادته بساعات، وبقائه في غفة العناية المركزة طوال الأيام الماضية، وقال:" الحمدلله ربنا رزقنا ب "يونس حازم ايهاب" يوم ٢٠٢٢/٢/١٨ ، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات ، وهو حالياً في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج أمتى.. أرجوكم ادعوا ل يونس ربنا يشفيه و يرجعلنا بالسلامة".

وختم منشوره على فيسبوك باعتذاره لكل من تجاهل مكالماتهم أو رسائلهم في الفترة الماضية، وقال:"و متأسف جداً لأي شخص مقدرتش ارد على مكالماته او رسائله".

الجمهور يتعاطف مع يونس حازم إيهاب

تكاثرت التعليقات التي تدعوا ليونس حازم إيهاب بالشفاء والخروج سالمًا لوالديه مرة أخرى، على منشور حازم إيهاب الذي أعلن فيه للمرة الأولى عن مرض ابنه ودخوله العمليات الجراحية في ساعاته الأولى، فقالت إحدى متابعي حازم على فيسبوك:"مبروك ليكوا و حمدلله علي سلامة منك، ان شاء الله يقوم منها زي بالسلامة يا ابو يونس"، وقال آخر:" الف مليون سلامة عليه ربنا يشفيه ويعافيه ويطلعلكم بالسلامة بأذن الله ويتربى فى عزكم ياحبيبى"