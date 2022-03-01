/682516/أمير-عزمي-مجاهد-اعتذر-عن-قبول-أي-مناصب-بنادى-الزمالك-خلال-الفترة-القادمة

علق أمير عزمي مجاهد علي قرارات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد وقوع حدث مشاجرة في مباراة الواد المغربي الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير عزمي مجاهد عبر حسابة الشخصي”انستجرام:”اعتذار في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلي مجلس إداراة نادي الزمالك، علي دعته الكريمة وقرار تعييني مدرباً في قطاع الناشئين بالنادي عقب انتهاء مشواري مع الفريق الأول كمدرب.

وتابع: وبالشكر إلي جماهير الزمالك العظيمة التي طالما كانت سند والداعم ومصدر الألهام لنا جميعاً وأؤكد اعتذاري التام عن قبول أي مناصب في قطاع الناشئن خلال الفترة المقبلة.

وأختتم: والعودة من جديد لاستكمال مشواري كمدير فني الذي بدأته قبل عام وحققت خلالة"بداية جديدة".

تصريحات مرتضي منصور

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث اليوم: "أنا قولت مافيش قرار هيتاخد قبل ماتش الوداد، بعد ما خلص ناخد بقى القرارات".

وأضاف: " أنا اتسحملت استفزازات كتير من كارتيرون، ومستحملين كتير، وانا متضايق وزعلان زي جماهير الزمالك بالظبط".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.