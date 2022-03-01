إحالة أوراق المتهمين بقتل "فتاة المول" فى كفر الدوار بالبحيرة للمفتى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق المتهمين فى قضية قتل فتاه المول لفضيلة المفتى، وذلك لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 6 إبريل المقبل، للنطق بالحكم.

واستمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35 لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول" بتهمة قتل نجلاء نعمه الله فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

وقدم الدفاع عدد من الطلبات لهيئة المحكمة، منها تعديل قيد النيابة العامة فيما أثبتته ضد متهم، وتعديل وصف ما قام به المتهم الثانى إلى "الضرب البسيط"، لتخفيف العقوبة على المتهم .

حضر الجلسة أسرة المجنى عليها، حاملين صورتها مطالبين بالقصاص فى القضية والنطق بالحكم فيها .

وكانت النيابة العامة بكفر الدوار، قد أنهت تحقيقاتها فى هذه القضية التي آثارت الرأي العام مؤخرا واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجني عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم الشنعاء وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجني عليها وهي عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.

وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجني عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

يذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بالعيادة لحجز مواعيد المرضى.

وسادت حالة من الهلع والذعر بين أهالى مدينة كفر الدوار بعد العثور على سكرتيرة أحد الأطباء جثة هامدة وتم نقل جثة المجنى عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

وكانت النيابة العامة بكفر الدوار قد أنهت تحقيقاتها فى هذه القضية التى آثارت الرأى العام مؤخرا واستمعت لأقوال المتهمين وهم صديقة المجنى عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى، الذين اعترفوا بتفاصيل جريمتهم الشنعاء، وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجنى عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.

وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

ويذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بالعيادة لحجز مواعيد المرضى، وسادت حالة من الهلع والذعر بين أهالى مدينة كفر الدوار بعد العثور على سكرتيرة أحد الأطباء جثة هامدة وتم نقل جثة المجنى عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.