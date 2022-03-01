/682517/هكذا-وجهت-زينب-عزيز-الشكر-لرؤساء-مهرجان-الإسماعيلية-السابقين

أٌقيم أمس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية بدورته الـ23، والمنتظر أنطلاقها من يوم 17 مارس الجاري حتى 23 من نفس الشهر، والمتحدثون في هذا المؤتمر كل من السيناريست زيني عزيز رئيس المركز القومي للسينما ، المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان و المدير الفني للمهرجان أسامة عبد الفتاح.

دوت الخليج يرصد كلمة السيناريست زينب عزيز خلال المؤتمر الخاص بالدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية

كلمة زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما

وجهت زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما شكر خاص إلى وزيرة الثقافة الكتورة إيناس عبد الدايم؛ لما قدمته من دعم ودورها المؤثر في إنجاح مهرجان الإسماعيلية ودوراته السابقة، وتذليلها كافة الصعاب التي واجهة المهرجان خاصة في دورته لهذا العام.

كما توجهت عزيز بالشكر أيضًا لكل من والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي؛ لمساندتهما للمهرجان للخروج بأفضل صورة للجمهور في العالم كله.

شكر زينب عزيز لرؤساء للمركز القومي للسينما السابقين

أعربت زينب عزيز عن ساعدتها باستكمالها مسيرة كل رؤساء للمركز القومي للسينما السابقين لها، حيث أنها تعتبرهم أساتذة كبار تتعلم منهم، كما وجهت لهم كل الشكر لهم على النجاحات التي حققوها أثناء فترة رئاستهم، وخصت بالذكر كل من الاستاذ هاشم النحاس، الدكتور محمد القليوبي، الأستاذ علي أبو شادي، الدكتور مدكور ثابت، السيناريست محمد الباسوسي، المخرج مجدي أحمد علي، الدكتور وليد سيف، الدكتور خالد عبد الجليل، الدكتورة سعاد شوقي، الأستاذ كمال عبد العزيز والدكتور احمد عواض.

أمتنان زينب عزيز للرؤساء السابقين لمهرجان الإسماعيلية

شملت السيناريست زينب عزيز بالشكر، القائمين على مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دوراته الماضية، الذين عملوا على تكوين جمهورًا عريضًا للمهرجان أجتذبوه بشتى الطرق، من بينهم المهندس الديكور صلاح مرعي، الناقد السينمائي الكبير علي أبو شادي، السيناريست محمد حفظي، الناقد السينمائي عصام زكريا والناقد أمير العمرى.

وأعربت عزيز عن تمنيها في الخروج بالدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية برئاسة المخرج سعد هنداوي بنجاح يستكمل المسيرة المشرفة التي حققها المهرجان طوال تريخه.