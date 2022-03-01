/682515/رئيس-أوكرانيا-يتعهد بمواصلة-القتال-ضد-القوات-الروسية-وقادرين-على-حماية-بلادنا

القى الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى كلمته اليوم الثلاثاء فى جلسة مفتوحة امام البرلمان الاوروبى اليوم الثلاثاء ، قائلا اتعهد بمواصلة القتال ضد القوات الروسية التى تريد السيطرة على المنطقة الاوكرانيا منذ بداية العملية الروسية العسكرية والتى بدأت من 6 أيام فى كييف، مؤكدا ان اوكرانيا تثمن وتقدر جهود اوروبا للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسى.

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وقال الرئيس الاوكرانى امام الجميع فى جلسة البرلمان الاوروبى اثبتنا اننا قادرون على الدفاع عن بلادنا، وسوف ننتصر فى معركتنا ضد روسيا مؤكدا، أن الهجوم والغزو الروسى لن يحرمنا من حريتنا ووجودنا.

رئيس المجلس الاوروبى:

وبدأ رئيس المجلس الأوروبى حديثه بأن القانون الدولى معرض للخطر ويواجه ارهابا سياسيا، مؤكدا على دعم جميع الدول الاعضاء لأوكرانيا فى مواجهة الغزو الروسى ورفضهم للعملية العسكرية الروسية بكييف.

واضاف ان روسيا يجب عليها ان تنسحب من كييف وان تعود قواتها العسكرية الى ثكناتها، مؤكدا ان العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى على روسيا هى عقوبات غير مسبوقة والتى من المؤكد سيكون لها تأثير على دول الاتحاد الاوروبى.

واشار رئيس المجلس الاوروبى الى طلب الرئيس الاوكرانى بالانضمام الى الاتحاد الاوروبى، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبى سوف يناقش بجدية طلب اوكرانيا بالانضمام الى الاتحاد، مضيفا ان بوتين تصور انه يمكن ان يكسر وحدة الأوروبين وهو الأمر الذى لم يحدث.

كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسية المفوضية الأوروبية انه سوف يتم فصل البنوك الرئيسية فى روسيا من نظام سويفت، مؤكدة ان العقوبات التى تم فرضها على روسيا ستمنعها من مليارات ودولارات . كما أكدت ان تلك العقوبات سوف يكون لها تأثير على اقتصاد الاتحاد الاوروبى ولكن سندفع هذا الثمن، لان الحرية من أولوياتنا.

وأكدت ان بوتين كان يريد كسر قوة الناتو والاتحاد الاوروبى، مؤكدة على ان الناتو والاتحاد الاوروبى متكاتفين ومتحدون لمواجهة العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا. كما أكدت ان ممارسات روسيا ضد اوكرانيا سوف تؤثر على أهدافها طويلة الأمد.

واضافت انه يجب تقليل الاعتماد على الغاز الروسى، مشيرة ان طريقة تعاملهم مع العملية العسكرية الروسية سوف تحدد مستقبل النظام العالمى, كما أوضحت انهم سوف يقوموا بتخصيص 500 مليون يورو لدعم الجانب الانسانى فى اوكرانيا، مؤكدة ان مستقبل الاتحاد الاوروبى هو مرهون باوكرانيا