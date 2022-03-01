الأعمال السياسية تسيطر على القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 المعروضة بقناة الحياة

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سيطرت الأعمال على القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 المعروض على قناة الحياة، ويعد هذا أمر بجديد على شاشة الحياة إذ أنها دائما ترجح عرض الأعمال الكوميدية بشكل أكثر.

دوت الخليج يرصد القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة الحياة

مسلسلات رمضان على قناة الحياة

وجاءت القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 المذاعة عبر قناة الحياة على النحو الآتي: مسلسل «جزيرة الغمام»، تدور أحداثه فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويخوض بطولته كلا من الفنان طارق لطفي، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مي عز الدين، والفنان أحمد أمين.

ويعد «جزيرة الغمام»، هو التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2».

مسلسل ملف سري لهاني سلامة

وتأتي في المركز الثاني من قائمة مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة الحياة مسلسل «ملف سري»، من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد وكارولين عزمي وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العززي ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وتأليف محمود حجاج، وتحت قيادة المخرج حسن البلاسي.

مسلسل ديما عامر

وقررت قناة الحياة عدم الالتفات لكل الانتقادات الموجهة لمسلسل «ديما عامر»، الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، وعرضه على شاشتها ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022، ويشارك في بطولته أيضا، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى.

والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

مسلسل في بيتنا روبرت 2

وتستكمل قناة الحياة عرض مسلسل «في بيتنا روبوت»، الجزء الثاني وذلك بعدما عرض الجزء الاول على قناة cbc، وحقق نجاحا مختلفا، وأثر في نفوس عدد كبير من الجمهور، وحاز على إشادات رواد السوشيال ميديا، وهو من بطولة الفنانة ملك أحمد زاهر والفنانة شيماء سيف، والفنان هشام جمال، والفنان عمرو وهبة، ويدور حول زوجين يصنعان روبوت لخدمتهما، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لطيف.

مسلسل يوتيرن

وتعرض قناة الحياة أيضا مسلسل «بوتيرن» ضمن القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022، ويعد مسلسل يوتيرن من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد، والفنانة عبير صبري، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى.