/682513/محافظ-بورسعيد-يلتقى-مستشار-وزير-التموين-لبحث-استعدادات-شهر-رمضان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، المستشار عمرو مدكور مساعد وزير التموين، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بقطاع التموين ببورسعيد، بحضور الاستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، والاستاذ تامر الجزار مسئول شركة سمارت بالقاهرة.، والاستاذ مسعد خضير مسئول شركة سمارت فرع بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالسيد مساعد وزير التموين، و ناقش المحافظ مع مساعد وزير التموين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، وانتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية والخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير التموين على اهتمامه بتنمية ودعم قطاع التموين ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع التنمية التي تشهدها بورسعيد فى كل المجالات، مؤكدا أن القطاع التمويني شهد تطورا غير مسبوق بمحافظة بورسعيد مما أهله للحصول على مراكز متقدمة في مسابقة التميز الحكومي، و ذلك لتحقيق خدمات أفضل للمواطنين في المقام الأول.

محافظ بورسعيد يناقش تدعيم الاستثمار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أحد رجال الأعمال، قادماً من الصين،بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والمستثمرين بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وحرص محافظ بورسعيد على عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم جديد»، لإبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية.

الصين تدعم الاستثمار فى بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.