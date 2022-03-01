غداً.. مؤتمر صحفي في الأهلي للإعلان عن تفاصيل البطولة الدبلوماسية

/682512/غدا-مؤتمر-صحفي-في-الأهلي-للإعلان-عن-تفاصيل-البطولة-الدبلوماسية

يشهد النادي الأهلي في الواحدة ظهر غداً الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة الدبلوماسية لكرة القدم والتي سوف يستضيفها النادي على ملاعبه بفرع الشيخ زايد في الفترة من 11- 26 مارس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

لجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الأهلي أمام فيوتشر في آخر مبارياته بالدوري

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.