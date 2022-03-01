/682507/التشكيل-الرسمي-للبنك-الأهلي-لمواجهة-الجونة-فى-الدوري-الممتاز
يدخل فريق البنك الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
في حراسة المرمي: محمد الزنفلي
في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – اسحاق يعقوبو – أسامة إبراهيم
في خط الوسط: محمود السيد – أحمد سعيد – محمد هلال – محمد بسيوني
في خط الهجوم: ناصر منسي – فادي فريد.
انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.
هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.
عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.
بهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، في ما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 11، محتل في المركز الثالث عشر.
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