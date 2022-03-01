الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء الفم والأسنان بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك ضمن حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة والمتقدمة لأطباء الفم والأسنان بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية بخدمات الفم والأسنان لجميع منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والذى حدا بالهيئة لتوفير عيادات مجهزة للأسنان داخل جميع منشآتها سواء وحدات أو مراكز أو مستشفيات مع تقديم الخدمات العلاجية الأولية والأساسية وتجهيز تلك المنشآت، بأحدث التجهيزات ووفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، ارتكاز البرنامج التدريبى الذى استمر على مدار يومين، بمحافظة الأقصر، على عدة محاور منها، حشوات الضروس الأمامية والخلفية، الأدوات المستخدمة لتجميل الأسنان، طريقة العزل فى الأسنان، الحشو التجميلى والحشو العادى وحشو العصب، والتركيبات.

وتابع البيان، أن فعاليات البرنامج التدريبى انعقدت بالأقصر DDP بالتعاون مع شركة abbott العالمية، فيما تضمن البرنامج التدريبى، عدة ورش عمل، وذلك بحضور أطباء الأسنان بعدد من وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

واستكمل البيان، أن التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارت أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية

وأضافت الهيئة فى بيانها، تقدم جميع وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والبالغ عددها 49 وحدة رعاية أولية حتى الآن، الخدمات العلاجية الخاصة بالفم والأسنان، من خدمات الخلع، تنظيف الجير، الحشو عادى، حشو أسنان الأطفال، حشو العصب، بعض الحشوات التجميلية، التركيبات المتحركة، وأشعات الأسنان، إضافة إلى الخدمات الطبية والعلاجية وجراحات الوجه والفكين والتى يتم تقديمها بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

يشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية توفر جميع التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية، تماشياً مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوى ومستدام، بما يضمن الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر والبحث العلمى لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.