منصة watch it تبدأ عرض مسلسلي "تحقيق" و"ريفيو" في هذا الموعد

/682505/منصة-watch-it-تبدأ-عرض-مسلسلي-تحقيق-وريفيو-في-هذا-الموعد

شاركت رئيس مجلس إدارة منصة watch it نشوى جاد، بكلمة خلال مؤتمرًا صحفيًا يحمل اسم "بداية جديدة"، أعلنت فيها عدد من الأعمال التي ستعرض قريبًا على المنصة، كما تحدث أكثر عن ما تهدف له المنصة من زيادة المنافسة الفنية بشكل آمن.

دوت الخليج يرصد كلمة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it في مؤتمر بداية جديدة

بدء عرض مسلسل تحقيق على منصة watch it

أعلنت نشوى جاد خلال حديثها في مؤتمر "بداية جديدة" عن بدء عرض مسلسل "تحقيق"، وهو من الأعمال الأصلية للمنصة، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك، مي الغيطي، خالد أنور، تارا عماد، طارق عبد العزيز، زينب غريب، علي قاسم وهى المفتي، تأليف محمد الدباح، من إخراج محمد فتحي، ويدور حول التحقيقات في جريمة قتل غامضة.

حديث نشوى جاد عن منصة watch it

أوضحت نشوى جاد خلال كلمتها في المؤتمر، أن منصة watch it تعمل على زيادة التنافس بين الأعمال الفنية، مع الحفاظ على الملكية الفكرية لها، كما توفر الأمان لكل متابعينها لوضعها أسس أخلاقية لكل الأعمال التي تعرضها، سواء كانت أصلية أم لا، وأشارت جاد إلى أن المحتوى الفني للمنصة وصل الآن إلى ما يقارب 50 ألف ساعة، وتعمل على زيادة هذا المحتوى؛ لتشكل المنصة أكبر مكتبة مسرحيات وأفلام ومسلسلات مصرية وعربية، كما تحتوي منصة watch it أيضًا على مكتبة ماسبيرو بما فيها من برامج وثائقية وأفلام تسجيلية.

نشأة منصة watch it

نشأت منصة watch it عام 2019، في محاولة لحماية الملكية الفكرية للأعمال الدرامية المصرية والعربية، وتأمين أعمال فنية تصلح لجميع أفراد الأسرة، وعملت منصة watch it منذ اليوم الأول لها لتكون أكبر منصة للأعمال الفنية العربية في العالم، وزيادة عدد الساعات الترفيهية التي تعرض عليها، كما تحرص المنصة على التنوع فيما تقدمه.

بانطلاق منصة watch it أتسع سوق الأعمال الفنية المعروضة إلكترونيًا، كما تضم المنصة عدد من الأعمال التي تًعرض على شاشة التليفزيون والقنوات الفضائية، مثل مسلسلي "أبو العروسة" و"نقل عام"، التي يتم عرضهما حاليًا بالتزامن مع إذاعتهما على التليفزيون.