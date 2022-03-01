/682504/تعرف-على-القائمة-المبدئية-لمسلسلات-رمضان-2022-على-قناة-ON

تستعد قناة ON لاستقبال عدد من الأعمال الفنية الجديدة، التي من المقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني 2022، وتنوعت القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 على قناة ON بين السياسي والكوميدي والاجتماعي، نعرضها في السطور التالية.

دوت الخليج يرصد مسلسلات رمضان 2022 على قناة ON

مسلسل الاختيار 3

تفتح قناة أون قائمة مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل «الاختيار 3»، والذي يصنف ضمن الأعمال السياسية المشاركة في السباق الرمضان، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحات باهرة، ومشاهدات مرتفعة للقناة كأجزاءه السابققة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنان أحمد السقا، والفنان محمود البيزاوي، كريم محمود عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، ونجل الفنان خالد النبوي الذي ظهر في الجزء الثاني من العمل.

مسلسلات رمضان الكوميدية على قناة on

وبشأن المسلسلات الرمضانية التي تشارك في قائمة المنافسة الكوميدية، فقررت أون عرض مسلسلين منهما وهما «الكبير 6»، الذي ينتظره الجمهور بشوق عريم خاصة وأنه منذ أكثر من 5 سنين لم ينتج جزء جديد من العمل.

مسلسل الكبير أوي 6 يشارك في بطولته الكثير من النجوم بينهم: أحمد مكي، رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

أما عن المسلسل الثاني فاتى بعنوان «احلام سعيدة» من بطولة الفنانة المتألقة يسرا، وهو من تاليف الكاتب هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة الفنانين يسرا و غادة عادل، ومى كساب،ونور محمود، ونبيل نور الدين، وتخوض به يسرا لأول مرة في رمضان عالم الكوميديا.

مسلسل يوتيرن

وتعرض قناة on ايضا مسلسل «بوتيرن» ضمن القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022، ويعد مسلسل يوتيرن من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد، والفنانة عبير صبري، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى.

ويترقب الجمهور طرح مواعيد المسلسلات المعروضة على قناة on في رمضان 2022 خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة وأنه لم يتبقى سوى شهر واحد على الشهر الكريم، وبدأ الجمهور استعداده النفسي لاستقبال هذا الشهر بأعماله الفنية المختلفة.