/682500/بسبب-مضايقة-قريبته-القبض-على-متهم-تعدي-على-زميله-بـكتر-فى-منطقة-المعصرة

قامت أجهزة الأمن بكشف ملابسات تداول منشور على الفيس بوك للتعدي طالب على آخر بمنطقة المعصرة بالقاهرة، وياتي ذلك في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى.

التعدى بالضرب على زميله

حيث قام طالب بالمرحلة الثانوية بالتعدى بالضرب على زميله حال تواجدهما خارج إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

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ثم بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله "المجنى عليه - مصاب بجرح سطحى بالبطن"- مقيمان بدائرة القسم) ضد (طالب بذات المدرسة - مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته عقب إنتهاء اليوم الدراسى، وذلك حال تواجدهما خارج المدرسة، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

القبض على متهم تعدي على زميله بـكتر فى منطقة المعصرة

ثم بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته قام بالاعتراف بارتكاب الواقعة، بسبب قيام المجنى عليه بالتعرض لإحدى أقاربه ومضايقتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.