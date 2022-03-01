وفد محلية النواب يتفقد معرض المنتجات اليدوية والتراثية بأسيوط (صور)

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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض المنتجات اليدوية والتراثية بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم للمحافظة.

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واستمع وفد اللجنة لمجموعات العارضين للتعرف علي منتجاتهم وطرق تمويلهم وكيفية العمل علي تسويق منتجاتهم من خلال المعارض، وشارك في المعرض مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وبعض الأفراد ممن تم تمويلهم من صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي رأسها جمعية الأسر المنتجة بأسيوط ومؤسسة مصر الخير ومركز تأهيل الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز الشامل للبنين لتأهيل الأطراف الصناعية وبيت التلي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وجمعية الشابات المسلمات وعديد من الجمعيات التنموية المحلية وجمعية النور والأمل وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الفتاة العصرية وجمعية جامعة أسيوط النسائية.

وفد محلية النواب يتفقد معرض المنتجات اليدوية والتراثية بأسيوط

وشملت المعروضات بعض المنتجات الجلدية والمشغولات النحاسية والمعدنية وبعض الحرف اليدوية والتراثية وبعض الأطراف الصناعية والكرسي المتحركة والمخبوزات ومنتجات خان الخليلي والمفروشات ومنتجات الجريد والاكسسوارات ومنتجات الكورشة والملابس والسجاد اليدوي والتطريز و ورق البردي والأحذية الطيبة.

وقال بعض العارضين إن هناك دعم لهم من الدولة، وداخل محافظة أسيوط وجدوا دعما من المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الجهات المعنية لعرض منتجاتهم والاهتمام بها، وإحياء المنتجات الحرفية والتراثية اليدوية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبوا بإيجاد معارض دورية لعرض منتجاتهم .

وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على عرض منتجاتهم، كما أشادوا بالإصرار والعزيمة والإرادة لدى ذوى الإعاقة.

واستمع الوفد لإحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة تسمى "شيماء"، وهى كفيفة ولكنها لديها موهبة فى تصنيع مشغولات وبعض المنتجات، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "أحييكى جدا وأثمن على جهدك وإرادتك، فلم تمنعها الإعاقة من العمل والتحدى، وهذه رسالة لبعض الشباب الذي لا يعمل ويجلس على المقاهي".

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.