/682492/استغرقت-25-ساعة-عمل-رياضة-النواب-تنتهي-من-زيارتها-الميدانية-لمراكز-شباب-قنا-وتتوجه-إلي-سوهاج

انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من زيارتها الميدانية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا، وتوجه وفد اللجنة منذ قليل لمحافظة سوهاج لتفقد عدد من الهيئات الشبابية، بناء علي طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

دوت الخليج

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة وقفت خلال زيارتها لمحافظة قنا علي عدد من المشكلات التي تواجه الشباب في المحافظة، والتي ستعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع وزاراتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، الي أن اللجنة تفقدت ما يقرب من ١٠ مراكز شباب بمحافظة قنا ، واستغرقت مدة زيارتهم ما يزيد علي ٢٥ ساعة ، مؤكدا علي أن اللجنة حريصة علي التواصل مع الشباب في مختلف المحافظات للعمل علي حل المشاكل التي تواجههم .

رياضة النواب تنتهي من زيارتها الميدانية لمراكز شباب قنا وتتوجه إلي سوهاج

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تستهدف زيارة أكبر عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج ، حيث سيتم عقد لقاء مع محافظ سوهاج كما ستعقد لقاء مع شباب المحافظة فضلا عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج فضلا عن مركز شباب المدينة " الساحة الشعبية ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب اخميم .

يذكر أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أكد خلال زيارة اللجنة لمحافظة قنا أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب فى مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنين من وزارة الشباب .

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالانجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني، أية مدني، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.