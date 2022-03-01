/682491/أول-تعليق-من-مدرب-روسيا-بعد-إستبعادهم-من-ملحق-كأس-العالم-2022

عبرفاليري كاربين المدير الفني لمنتخب روسيا عن خيبه الأمل التي تعرض له لاعبي المنتخب بعد قرار إستبعادهم من المشاركة من بطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واتخذ فيفا قراره أمس، الإثنين، بعد رفض العديد من البلدان مواجهة روسيا عقب حربها الضارية ضد أوكرانيا والتي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي ودمرت العديد من المدن.

استبعاد روسيا من كأس العالم 2022

وكانت روسيا ستواجه بولندا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر في المسار الثاني يوم 24 مارس وإذا فازت كانت لتلتقي بالمنتخب الفائز من التشيك أو السويد في النهائي يوم 29 مارس لحجز بطاقة التأهل، ولكن منتخبات بولندا، التشيك والسويد أعلنوا رفضهم مواجهة روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وتحدث كاربين عن القرار في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمنتخب روسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "لا يمكن لأي كلمة أن تصف مدى خيبة أملنا بعد أن اتخذ فيفا هذا القرار".

وتابع: "هذا هو أملنا، هناك العديد من المباريات التي ستحدد الفائز في ملحق تصفيات كأس العالم".

وكان من المفترض أن يواجه منتخب بولندا غريمة القاري منتخب روسيا، في الدور الأول من ملحق التصفيات، وبهذا التأهل ينتظر بولندا الفائز من جمهورية التشيك والسويد.

بيان الاتحاد الدولي والأوروبي

وأصدر الاتحاد الدولي "الفيفا" بيانا مشتركا مع الأوروبي "يويفا" إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيرة البولندي، في الدور الأول من الملحق بتصفيات كأس العالم 2022، والتي يواجه فيها الفائز منهم مع الفائز من الطرف الأخير بين جمهورية التشيك والسويد.

بيان ثلاثي مشترك على منتخب روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .