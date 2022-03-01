إطلاق مشروع تنمية الأسرة فى 52 مركزا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" إطلاق تنمية الأسرة فى 52 مركزا. والمشروع ينفذ فى 1500 قرية من قرى حياة كريمة بـ20 محافظة، ويسعى للوصول بمعدل الإنجاب لـ 1.6 طفل لكل سيدة، حيث يستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة والطلبة، ويسهم فى التصدى للزيادة السكانية.

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