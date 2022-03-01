وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الكونغولية التعاون فى مؤتمر تغير المناخ 2022

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ايف بازاييبا، لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والمقرر عقده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئى لخطة التنمية المستدامة 2030".

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع القطاعات مبدية ترحيبها بالتعاون الثنائى بين البلدين، إذ أوضحت أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ هناك أجندة عمل بكل الاجتماعات التى تتم لمناقشة القرارات التى يمكن الخروج بها عن هذه الاجتماعات لمناقشتها قبل المؤتمر، مشيرة أن أجندة المؤتمر ستصدر فى يوليو ونعمل على إشراك الشباب فى المؤتمر،

وأبدت وزيرة البيئة استعداد مصر للنظر فى أية مقترحات تقدمها دولة الكونغو تخص المؤتمر لتقديمه للجنة العليا ورئيس الوزراء، كما قدمت وزيرة البيئة مقترحا للعمل بالتوازى على عقد اجتماعات ثنائية جانبية للفرق الفنية للجانبين لمناقشة سبل التعاون سويا.

وأبدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية استعداد بلاده لدعم مصر فى استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشيرة أن دولة الكونغو لديها تعاون مع الجانب المصرى فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.