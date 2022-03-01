مصر للطيران تدشن مركزا لصيانة الطائرات فى غانا

جدة - نرمين السيد - وذلك لخدمة طائرات مصر للطيران بالإضافة إلى طائرات الخطوط الجوية القطرية التى تشغل رحلاتها إلى مطار أكرا كخطوة أولى نحو استهداف العديد من العملاء الجدد، جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية وتنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدنى بتعزيز التعاون وتكثيف التواجد المصرى داخل قارة إفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة.

وأضاف أبوالعينين، أن مصر للطيران تعمل حاليا على تنفيذ خطتها الطموحة نحو التوسع فى إفريقيا فى مختلف مجالات صناعة النقل الجوى سواء من خلال توسعة شبكة خطوط نقل الركاب أو حركة البضائع أو مجالات الصيانة والتدريب وغيرها بما يليق بمكانة الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية أول شركة طيران أنشئت فى إفريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم.

وقال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن محطة الصيانة بمطار أكرا تخدم طائرات مصر للطيران وطائرات الخطوط القطرية فى خطوة لتوسيع التعاون القائم مع الخطوط القطرية وتقديم الخدمات الفنية لعملاء الطرف الثالث، موضحا أن الشركة تستهدف توسيع نطاق تواجدها بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال عدد من محطات الصيانة لتقديم الدعم الفنى لعملاء الشركة على نطاق أوسع.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تقدم خدماتها لطائرات الخطوط القطرية بمطار القاهرة والتى تنظم رحلاتها بعدد من الطائرات أبرزها أحدث طرازات الإيرباص A350 والتى أضافتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مؤخراً لقائمة الطرازات المعتمدة لديها بعد تأهيل الكوادر البشرية الفنية بمصر للطيران على خدمة الطراز الجديد، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الخطوط القطرية بمطارات برج العرب وشرم الشيخ والأقصر.