وداعا الدكتور عبد الحى عبيد ..تشييع الجثمان بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثل الأغلبية ووزير المجالس النيابية.. رئيس مجلس النواب:الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية «صور»

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شهد مسجد الحصرى الثلاثاء تشييع جثمان النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الافريقية والعربية بمجلس الشيوخ، والذى وافته المنية أمس متأثرا بإصاته بفيروس كورونا، وذلك بمشاركات نبيابية واسعة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

دوت الخليج

تشييع جثمان النائب عبد الحي عبيد من مسجد الحصري

كما نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وفاة النائب عبد الحي عبيد، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلا المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام بالمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكيل أول مجلس النواب ينعي النائب الدكتور عبدالحي عبيد

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وكيل أول مجلس النواب، في برقية تعزيته، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبدالحي عبيد كان قيمة علميةً وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يٌحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب محمد أبو العينين ينعي الدكتور عبد الحي عبيد

نعي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وكيل مجلس النواب في برقية عزاء بخالص التعازي لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، مؤكداً أن الفقيد صاحب سيرة طيبة مثلت حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه ، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

الأمين العام لمجلس النواب ينعي الدكتور عبدالحي عبيد

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

أكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان صاحب مسيرة مشرفة في العمل التعليمي والبرلماني، وكان نموذجاً في الأخلاق الحسنة والتعاون حصد حب وتقدير واحترام جميع من عرفه وتعامل معه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.