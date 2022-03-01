هل انفصلت منة عرفة عن المهدي خوفًا من أن تؤثر مشاكله على حياتها الفنية؟

/682481/هل-انفصلت-منة-عرفة-عن-المهدي-خوفا-من-أن-تؤثر-مشاكله-على-حياتها-الفنية

اثار الفنان محمود المهدي الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الثانية، خاصة وأنها أتت في ظل خلاف الفنان الشاب مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال منة عرفة عن محمود المهدي بسبب خوفها على حياتها الفنية

ورجح عدد كبير من الجمهور أن السبب الأساسي لانفصال منة عرفة عن محمود المهدي، هو خوفها على مستقبلها المهني والفني، خاصة أن المهدي دائما ما بستغل علاقة ارتباطهما لركوب التريند، ليس فقط بعرض المشاكل الأسرية التي تجمعها بل أيضا بمغازلته المستمرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمود المهدي ينفصل عن منة عرفة مرتين في 4 شهور

الجدير بالذكر أنه انفصل محمود المهدي عن منة عرفة مرتين خلال 4 شهور فقط، وجاءت في المرتين أنباء طلاقها على الصفحة الرسمية للفنان محمود المهدي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

في المرة الأولى كان الخلاف بسبب مشهد جمع منة عرفة بالفنان محمد المليجي في فيلا 101، وحينها لم تخرج منة عرفة لترد على تصريحات زوجها المهدي المسيئة، وكان أول تعليق لها آنذاك هو إعلانها عودتهما، مشيرة إلى أنها اكتشفت تربص الجميع لانفصالها عن المهدي لكنهم يجمعهما قصة حب قوية وما حدث سوء تفاهم.

رغم دفاعه عنها.. منة عرفة تنفصل عن المهدي بسبب اشرف زكي

والمرة الثانية اتت في الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشب خلاف قوي بين محمود المهدي وأشرف زكي، بدأه المهدي عندما هاجم إلهام شاهين نتيجة تصريحاتها عن منة عرفة «لو هتغير الضروريات متشتغلش»، ليرد المهدي عليها قائلا: «شوفلها حد تتجوزه قبل ما تخلص على الرجالة بتاعتنا»، من جانب تدخل أشرف زكي وأصدر بيان شديد اللهجة للفنان محمود. المهدي واصفا إياه بالنكرة.

وبعد عدد من المناوشات بينهم كتب المهدي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا، ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا»، ولكن لم تخرج منة عرفة حتى الآن للإدلاء بأي تصريحات.