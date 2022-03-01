/682479/تزامنا-مع-يوم-ميلاده-تعرف-على-عمر-أحمد-السقا-الحقيقي

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر مارس، عيد ميلاد الفنان الكبير أحمد السقا، وحرص عدد كبير ركن زملاؤه في الوسط الفني وزوجته مها الصغير على تهنئته بهذه المناسبة والاحتفال به على طريقتهم الخاصة.

دوت الخليجيرصد عمر الفنان أحمد السقا الحقيقي تزامنا مع ذكرى ميلاده اليوم

ويتسائل عدد كبير من جمهور السقا عن عمره الحقيقي، خاصة وأنه لم يظهر على ملامحه علامات التقدم في السن، واعتاد عدد كبير من الجمهور على رؤية السقا بصورته في أفلامه الشهيرة «تيمور وشفيقة»، «تيتو»، «الديلر»، وغيرها من هذه الأعمال التي تُظهر أحمد السقا شابا.

عمر أحمد السقا

ولكن الحقيقة أن أحمد السقا لم يعد في مقتبل الشباب كما يعتقده البعض وانما يبلغ من العمر 49 عاما إذ أنه من مواليد 1973، وظهر مؤخرا في العديد من البرامج والمهرجانات على وجه علامات الكبر، لكن يتجاهل الجمهور تلك العلامات بشكل مستمر حتى يروا نجمهم الساطع كما اعتادوا على رؤيته.

روتانا تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا على طريقتها الخاصة

الجدير بالذكر، أنه تحتفل قناة روتانا سينما بعيد ميلاد الفنان أحمد السقا على طريقتها الخاصة، من خلال عرض عدد من أعماله الفنية في فيديو قصير، نشرته الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليه: «في عيد ميلاده شوف أحلى أفلام النجم أحمد السقا تُعرض اليوم على شاشة».

انطلاقة أحمد السقا نحو الشهرة

هذا وجاءت انطلاقة أحمد السقا الحقيقية من خلال مشاركته في بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 أمام الفنان الكوميدي محمد هنيدي ونجوم آخرون، ليعيد التجربة مرة أخري ويشارك هنيدي بطولة مسرحية ألابندا في نفس العام. وفي عام 1999، تعاون مع هنيدي أيضًا في فيلم همام في أمستردام ومسرحية عفروتو.

لعب السقا البطولة في فيلم أفريكانو مع منى زكي ونجوم آخرين، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت إيراداته إلي 8 مليون جنيه، لكنها لم تكن اولى بطولاته فكان قد شارك في بطولة فيلم بجانب شريف منير بعنوان «شورت وفانلة وكاب»، وفاز من خلاله بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي. الدولي.