برئاسة محمود حميدة.. تفاصيل إفتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الـ 11

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إفتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل حفل إفتتاح مهرجان الأقصر

يبدأ الافتتاح في النهار بذهبيات نيلية تنقل كل ضيوف المهرجان إلي الريد كاربت أمام قاعة المؤتمرات، وتستقبل فرقة الأقصر للفنون والٱلات الشعبية ضيوف مصر من 35 دولة أفريقية، وتقدم الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية، وسيكون حفل الافتتاح بقاعة المؤتمرات والختام بقصر الثقافة والمخرج عادل بركات يتولى مهمة الإخراج.

مراسم إفتتاح مهرجان الأقصر

وبداية مراسم افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكون على ضفاف نهر النيل بالأقصر، والذي يفتتحه كلًا من وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم من داخل قاعة المؤتمرات.

وتكون شكل مراسم الافتتاح في أجواء كرنفاليه في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بعد أن يتم إجتماع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات وهو مكان إقامة الحفل، وتستقبل السجادة الحمراء في البداية نجوم حفل الإافتتاح وصناع السينما الأفريقية.

ويكون الاحتفال داخل قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثامنة مساءً بالسلام الجمهوري، ثم يليه “برومو” بعنوان “عشرة سنوات من الخيال” الذي يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته، ويتم تقديم حفل الافتتاح بكلًا من اللغتين “العربية والفرنسية” الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس، ويقوم بإخراج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التلفزيوني كريم سمير ودعاء احمد كما تنقله قناة نايل سينما علي الهواء مباشرة.

وتقوم فرقة الأقصر للفنون الشعبية بتتقديم فقرة بعنوان “النوبة” وبعدها يكون كلمات افتتاحية لكل من رئيس شرف المهرجان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد، ومدير المهرجان عزة الحسيني، بعد ذلك يُلقي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كلمته على الحضور، والكلمة الأخيرة للدكتورة إيناس عبد الدايم التي تعلن فيها افتتاح الدورة الحادية عشرة.

الإعلان عن أسماء لجان تحكيم المسابقات

ويتم خلال الحفل الإعلان عن أسماء لجان تحكيم المسابقات، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنانة الراحلة “هدى سلطان” ويتسلم التكريم ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدتها النجمة ناهد السباعي، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي، واسم المخرج السنغالي الكبير جبريل ديوب مامبتي الذي تحمل الدورة اسمه ويتسلمها نجله تيمور مامبيتي، ثم بعد ذلك تكريم ضيف شرف المهرجان دولة “أوغندا” ويتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا.

كما يتم تكريم النجم حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، ثم تكريم المخرجة البوركينية ابو لين تراوري، ويكرم أيضا بالمهرجان النجم عمرو سعد الذي يتغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر ولكن يحضر نيابة عنه نجله الفنان رابي عمرو سعد، كما تكرم الفنانة الجزائرية الكبيرة بيونة، ويكرم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير خلال الحفل الختامي.

محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان

ومن الجدير بالذكر، أنه يرأس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بشكل شرفي الممثل المصري القدير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والاثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري، وشركة أوراسكوم وهيئة تنشيط السياحة.