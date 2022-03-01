/682486/محلل-سياسي-هناك-جهود-كبيرة-من-جانب-الدولة-للنهوض-بالأسرة-المصرية

أكد حسام مرسي، المحلل السياسي، أن هناك جهود كبيرة من جانب الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الأسرة المصرية والنهوض بها وتعزيز مقدراتها وتمكينها اقتصاديا.

دوت الخليج

وأضاف مرسي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الأهمية الكبيرة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتمكين المرأة المصرية.

حسام مرسي: هناك جهود كبيرة من جانب الدولة للنهوض بالأسرة المصرية

وأشار المحلل السياسي حسام مرسي، إلي أن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، وهذا كافي لالتهام كل موارد الدولة، وكل ما تقوم به من جهود من اجل استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن هذا المشروع يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، مما يعمل على حفظ جهود الدولة المصرية وشعور المواطن بحجم الإنجازات التي تحقهها الدولة.

وأوضح حسام مرسي، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024.